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Украина

Изображая жертву. Фальшивые "мобики" в украинском плену

Мобилизация в России

С начала объявленной в России 21 сентября "частичной мобилизации" появилось уже несколько видео с пленными россиянами, которые либо сами называют себя в кадре мобилизованными, либо так их представляют авторы роликов. Некоторые из этих людей, однако, попали на военную службу еще до 21 сентября. Как выяснило Радио Свобода, в украинский плен попадают и россияне, которые были мобилизованы, но до этого уже добровольно воевали в Украине после начала российского вторжения.

12 октября в телеграм-канале "Правда Геращенко" было опубликовано видео, на котором, как утверждается в подписи, показаны пятеро российских мобилизованных солдат, взятых в плен военнослужащими 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Из их рассказов следует, что они были доставлены в Белгородскую область, а оттуда переброшены в Украину, в район оккупированного Россией города Сватово Луганской области. Там их выкинули в поле, где были ранее оставленные российскими войсками полуразрушенные окопы. В этом месте мобилизованные провели три дня практически без еды и воды под постоянными украинскими обстрелами. После того как на третий день окопы подтопило дождем, россияне решили уходить той же дорогой, которой их привезли, – но наткнулись на украинский блокпост.

Радио Свобода удалось найти в социальной сети "ВКонтакте" профиль одного из людей на этом видео, 49-летнего Владимира Жданова. Мы списались с его другом, который подтвердил, что на видео именно Жданов, а также рассказал, что в апреле тот уже воевал в Украине. Он прислал скриншот сообщения, которое Владимир Жданов отправлял их общему знакомому 16 апреля. На скриншоте две фотографии: на первой четверо мужчин в камуфляже обедают за столом (Жданов крайний слева). "Побрили!" – пишет Жданов, и отправляет еще одну фотографию, на которой те же люди стоят около памятника царю Федору Иоанновичу в Белгороде.

Собеседник Радио Свобода удивился жалобам Жданова на видео: по его словам, совсем недавно тот писал ему, что "у него все хорошо", и прислал фотографию, на которой стоит в военной форме рядом с "рожками" к автомату АК-74 и ящиками с патронами к нему.

По нашей просьбе знакомый Владимира Жданова выяснил у других его друзей, что после весенней поездки в Украину тот возвращался в Белгород, в августе "что-то натворил по пьяни" и 26 сентября снова уехал на войну уже в рамках "частичной мобилизации". В подтверждение этих слов наш собеседник прислал еще один скриншот сообщения, отправленный Ждановым их общему знакомому в этот день: "Я в армии. Завтра утром убываю". Сам Жданов, как следует из его постов во "ВКонтакте", ранее служил в военной разведке – 5 ноября 2020 года он опубликовал на своей страничке поздравление с Днем военного разведчика, адресовав его "всем причастным".

О том, что не все люди на видео канала "Правда Геращенко" – мобилизованные, говорит еще одна деталь: один из них рассказывает, что находится в Украине с 19 августа. По словам Кирилла Михайлова из расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), все, кто попал в армию в августе или ранее, мобилизованными быть не могут (хотя в отдельных случаях, говорят в CIT, людей могли мобилизовывать со сборов в сентябре еще до подписания Путиным соответствующего указа). Сомнения у CIT вызывает и "Максим Комаров" (на видео – в центре): "судя по форме, он тоже может оказаться контрактником, а не мобилизованным", пишут аналитики группы в своей сводке за 12–13 октября.

Как считают в CIT, присутствие на одном видео мобилизованных вперемешку с добровольцами или контрактниками может объясняться тем, что они попали в одну и ту же часть в разное время по мере того, как в ней образовывались те или иные вакансии. По мнению аналитиков CIT, некоторые пленные действительно могут выдавать себя за "мобиков", рассчитывая на более мягкое отношение к себе.

Другие пленные "мобики"

Выдавать обычных пленных за "мобилизованных" может быть выгодно и Украине, чтобы показать потенциальным резервистам, что в Украине их ждет незавидная судьба, и таким образом снизить боевой дух российских новобранцев.

За последние недели в украинских каналах появилось несколько видео, на которых, как утверждается, запечатлены попавшие в плен мобилизованные россияне. Проверка роликов в большинстве случаев не позволяет подтвердить этот факт.

27 сентября в телеграм-канале украинского журналиста Андрея Цаплиенко появилось видео с пленным, который утверждает в кадре, что его зовут "Алексей Пашков", что он родился в 1977 году и был "призван московским военкоматом" 22 сентября. В украинских каналах циркулировало и другое видео с этим же пленным. В нем Пашков уточняет, что является военнослужащим войсковой части 23626 (2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия). В подписи к видео утверждается, что Пашкова взяли в плен под селом Петропавловка Херсонской области. Сам Пашков говорит в первом видео, что был "призван по контракту", демонстрирует этот контракт в кадре (дата его заключения не видна) и призывает "не слушать пропаганду военкоматов". При этом первые непроверенные сообщения о прибытии мобилизованных на фронт начали появляться только 28 сентября, кроме того, как отметили в разговоре с Радио Свобода аналитики CIT, форма, в которую одет Пашков (относящаяся к комплекту "Ратник"), вряд ли могла быть выдана при мобилизации.

28 сентября Андрей Цаплиенко опубликовал еще одно видео с пленным, который был представлен как мобилизованный. Пленный, Батор Сампливов, произносит в кадре, что был "призван", но тут же оговаривается – "мобилизован", и называет дату: 18 сентября. Мобилизация была объявлена в России только три дня спустя.

Украинские военные в районе освобожденной станции Купянск-Узловой
Украинские военные в районе освобожденной станции Купянск-Узловой

Еще одно видео такого рода было опубликовано 4 октября украинским проектом "Хочу жить". Герой ролика называет себя Михаилом Куликовым и рассказывает, что получил повестку 21 сентября, а 25 сентября уже был в Украине. В ролике Куликов утверждает, что заранее нашел информацию о проекте "Хочу жить", чтобы сдаться в плен. Издание "Верстка" поговорило со знакомым Куликова, и тот подтвердил, что Куликов недавно получил повестку, правда в военкомат отправился самостоятельно. Произошло ли это в рамках мобилизации – достоверно неизвестно. Этот же проект "Хочу жить" 6 октября публиковал видео с пленным Станиславом Сологубовым, но Сологубов, по его собственным словам, не мобилизованный – он, "предчувствуя наступающую мобилизацию", вступил добровольцем в подразделение "Ахмат" еще 16 сентября.

Наконец, 12 октября появилось интервью с россиянином Егором Чебортаревым, записанное координатором украинского проекта "Ищи своих" Владимиром Золкиным (оригинальный ролик в настоящий момент удален с YouTube как "оскорбительный для некоторых групп пользователей"). Чеботарев утверждает, что получил повестку 22 сентября на работе, откуда его сразу отправили в военкомат. Ни медицинского обследования, ни боевой подготовки Чеботарев, по его словам, не проходил, и уже 25 сентября оказался в районе села Сватово Луганской области в Украине. Несколько дней спустя, 1 октября, он попал в плен около села Заречное. Радио Свобода нашло аккаунт Чеботарева в социальной сети "ВКонтакте" и написало нескольким его родственникам и друзьям, чтобы спросить, действительно ли он был мобилизован, но ответа ни от одного из них мы не получили.

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