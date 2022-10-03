"Лиман вышел из России". Блогеры о том, как Украина поправила Путина

30 сентября у российских "патриотов" был праздник: Владимир Путин объявил о присоединении к России оккупированных украинских областей: Херсонской, Запорожской, а также Донецкой и Луганской (так называемых "ДНР" и "ЛНР"). Дела на фронте, по сообщениям российских СМИ и блогеров тоже стали налаживаться.

Дарья Митина

Сегодня хороший день

Во-первых, россиян стало на 8 миллионов больше. То есть, если считать Крым, за эти годы 10 миллионов человек обрели возможность жить в нефашистском обществе.

Во-вторых, вроде таки началась деблокада Красного Лимана. Оставим пока тяжёлые разборки, почему три недели никто не чесал задницу и допустил такой шухер, заткнув уши говном вместо ваты. Подождем, чем всё закончится.

Vоенкор Котенок Z

Военные источники сообщают о переброске подкреплений ВС РФ на Краснолиманское направление и начале операции по деблокаде города.

Задача — нанести огневое поражение атакующим порядкам противника, очистить прилегающие коммуникации от мобильных групп ВСУ, которые перерезали дороги, устраивая засады и наводя артиллерию и РСЗО на опорные пункты.

В операции по деблокированию этого участка обороны и изменению оперативно-тактической обстановки участвуют 4 боевых тактических группы 58 А, усиленные тяжелой техникой.

В воздух поднята авиация с ФАБ-500 и 3000.

Егор Холмогоров

Что бы там ни говорили, а деблокировать Лиман, разгромить и отбросить (а лучше окружить) действующую там украинскую группировку - это вопрос принципа.

Любое отступательное решение будет выглядеть на фоне вчерашних событий в Москве как дурное предзнаменование.

Только победа!

О победе объявили уже через несколько часов. Только об украинской.

Андрей Волна

Опять ведь недоработка наша!

Похоже, что эти парни действительно не знают о вчерашнем решении Путина.

По-другому я это просто объяснить не могу. Опрометчивый поступок какой-то. Не в рамках Международного права.

Захар Прилепин

В русский город Красный Лиман входят украинские вооруженные силы.

В наш город. В наш с вами российский город.

Теперь так должны звучать новости.

И у страны Украина уже не 479 тысяч квадратных километров площадь, а несколько больше. А у России несколько меньше.

Теперь каждая потеря - личная потеря главнокомандующего.

Спрос за потери у него был высок. Теперь будет абсолютным.

Плохие новости: это всё придётся в муках возвращать.

Хорошие: НАТО не придёт.

Но поставки оружия всё равно повысят.

В России теперь всё должно быть иначе. Понятно, что ничего не меняется в один миг. Но через месяц хотелось бы в самом лучшем смысле: не узнать своей страны.

Потому что только новая страна даст новые победы на фронте. Старая сделала всё, что могла.

Она многое смогла. Но пределы её оказались зримы. Мы их увидели.

Мы увидели экономику мирного времени, культуру мирного времени, губернаторов мирного времени и даже генералов мирного времени.

У новой страны не должно быть никаких пределов и никакого мирного времени. Разгон, порыв и мобилизация на всех уровнях.

Иначе даже не стоило затевать вчерашний праздник.

Александр Коц

По Лиману

К сожалению, у нас снова был выбор между героически погибнуть, попасть в плен или выйти с боем. Последний вариант, конечно, был наиболее предпочтительный. Из Лимана мы отошли. Теперь выстраиваем (хочется верить) оборону по Кременной, которая сейчас прямо на глазах опустела.

Что дальше? Тут сразу несколько направлений. Противник может пойти на Сватово, Кременную и Лисичанск.

Потеря территории сразу же после объявления о её присоединении поставила Россию и лично Путина в глупое положение.

Юрий Новиков-Трубецкой

А что за "жесты доброй воли" в Красном Лимане? Его похоже сливают и сольют еще до присоединения к РФ.

UPD С мест пишут что началась операция по деблокированию ВС РФ Красного Лимана, с авиацией, блекджеком и бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000. Наблюдаем за развитием.

UPD2 В Красном Лимане все же жопа, и похоже, что его сдают. И это будет город сданный уже после присоединения к РФ, т.е. врагу сдаётся кусок территории РФ. Да..., более жидко обосраться военное руководство РФ просто не могло. Праздновали несколько дней вместо того чтобы воевать? В России что, генералы с мозгами совсем закончились?

Алексей Ковалёв

Значит, ситуация такая, поправьте меня если я что-то перепутал. Вчера Путин объявил об аннексии территорий другой страны, с которой у нас официально никакой войны нет, при этом значительную часть этих территорий Россия не контролирует, а сейчас уже внутри этих новых границ армия той самой страны, с которой у нас нет войны, окружила там группировку российских войск, остатки которых улепётывают с этих новых территорий, чтобы не попасть в плен к армии этой соседней страны. Я ничего не упустил?

Константин Калачев

Сначала намечались торжества, потом отступление; потом решили совместить.

Алексей Федяров

В целом всё очень толково.

Строго по плану специальной военной операции освободили свою исконную территорию, обьявили свою исконную территорию своей исконной территорией, а затем в целях избежания окружения отошли на заранее подготовленные более выгодные позиции.

Удивлён, что кому-то может быть непонятно.

Максим Миронов

Достигнут новый баланс сил: Путин решает, какие территории входят в состав России, а Зеленский - какие выходят.

Краткость пребывания Лимана в РФ заметили и за границей

По заверениям прокремлёвских блогеров, как и все поражения российской армии, это было намеренным и организованным.

Виктор Алкснис

Из сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины

по состоянию на 1 октября 2022 года:

"...В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта КРАСНЫЙ ЛИМАН на более выгодные рубежи".

Из Харьковской области Генштаб войска на более выгодные рубежи уже отводил.

Судя по происходящему скоро нас ждет сводка Минобороны об отводе войск на более выгодные рубежи из Донецка и Луганска. А дальше из Севастополя и Керчи.

Неужели отводы войск прекратятся лишь в районе Рублевского шоссе? И уж там будем стоять насмерть.

Михаил Ходорковский

«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи» - МО РФ

Моя версия логичнее.. ВСУ вернули Украине Красный Лиман.. Ой, извините, Зорькин нарисовал новые границы. ВСУ захватили Красный Лиман и…продвигаются к Москве?))

Несмотря на то, что всё происходит по плану, "патриотические" блогеры немедленно начали ругаться и искать виноватых.

Сергей Марков

Красный Лиман пал. Поражение в Харьковской области и падение Красного Лимана это результат политических ошибок, прежде всего отставания частичной мобилизации, которую нужно было проводить уже в апреле, а провели только в сентябре. Нужна мобилизация экономики. Нужно воевать всерьёз. России противостоит очень серьёзный враг - прокси армия США

- с украинскими шевронами,

- с русскими солдатами,

- с фашистскими офицерами и

- с американскими генералами и

- с экономической базой НАТО, самого сильного объединения стран за всю историю человечества.

Анастасия Кашеварова

У нас вопросы к главе Генштаба Герасимову и министру обороны Шойгу. Тьфу на вас. У меня у одной из блогеров-журналистов в этой стране яйца.

Итак, товарищи Шойгу и Герасимов, тут хотят спросить, но вроде как неположено и в штаны нассали пока формулировали.

Президент о происходящем знает? Кто ему докладывает?

Где снабжение? Где Армата? Где все? Как так получилось? Сп*%дили? Продали? Куда дели? Были ли вообще?

По Изюму, Балаклее, Лиману - почему ни хера не сделали? Почему не было усилено направление? Почему за 8 месяцев не подготовились?

По мобилизации - вы это специально или нарочно? Почему нельзя нормально ее провести? Правда ли, что многие военкомы получают 16 тысяч рублей и их картотека бумажная и заросла вся мхом, как и сами военкомы? Если мобилизация была нужна давно, то почему бы не подготовиться заранее?

Что с формой? Почему ее нет? Почему мы ее всей Россией закупаем? Почему еще не вы..бли Военторг за задранные цены?

Почему на биатлоне мы молодцы, а в бою трудности? Почему парки, биатлоны, учения стоят в приоритете, чем СВО? Почему ФСБ забрали обмен у военных и творят, что хотят?

Почему несколько месяцев уходит на то, чтобы забрать тела наших воинов? Почему нормально не общаться с населением? Правда ли, что в структуре не пробиться здравому молодому пацану, потому что засели генералы, их друзья, родственники и так далее?

Ну вот, я тут накидала за вас, ссыкуны. Позорники вы. Мужики еще называетесь, только и можете карты свои рисовать в блогах.

Еще о боевом духе разглагольствуете. Короче, мужики на передовой, пока вы там воюете, остальные ссут даже вопрос задать. Чет там вякнут витиевато и ходят гоголем «какой я, бл..ть, дерзкий».

В поиски виновных включился и Рамзан Кадыров.

Я всегда говорил: нет ничего лучше озвученной правды, пусть горькой, обидной, но правды. Только так можно двигаться вперед. Поэтому я не могу молчать о том, что произошло в Красном Лимане.

Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа.

Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа "Ахмат", мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов. В свою очередь я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление.

Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории.

Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор.

Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время.

Нам не хватило Изюма? Еще тогда я говорил: стреляйте по военному скоплению противника в захваченном фашистами Изюме, тем более что наша артиллерия на тот момент имела такую возможность. Разом покончили бы с главными сатанистами и фашистами. Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты НАШЕЙ территории. До сих пор обстреливается Донецк. Жители присоединившихся 4-х территорий хотят быть защищенными.

Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество - оно и так сказало и сделало многое против нас.

Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что?

Все было бы хорошо, если бы не так плохо.

Олег Кашин

Евгений Пригожин - о сегодняшнем резком заявлении Кадырова:

"Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт"

Vоенкор Котенок Z

Вал писем в личку: генерал Лапин то, генерал Лапин сё, прав, виноват, Кадыров обличает и т.д.

Молчу про Лапина, ибо не служил под его началом и не знаком лично.

Во-вторых, удивительно, что с такой связью и с таким управлением на тактическом уровне мы еще 20 дней обороняли Красный Лиман в условиях превосходящих сил противника.

На тактическом уровне отсутствует нормальная связь. И я говорю о ВС РФ, а про стрелковые полки мобрезерва ДНР вообще молчу.

Это просто стыдно. С этим мы вступили в войну, простите, в СВО. В этом Лапин виноват?

Доложите Шойгу и Верховному об отсутствии связи и управления, ведь мой канал они, скорее всего, не читают.

Как это выглядит не на ТВ-шоу, а в реалии?

На тактическом (ротном) уровне управление невозможно — нет связи. Тот же командир роты, принимая решение, оказывается в вакууме.

«Баофенги» укры слушают и глушат. Повторяю, закрытой связи в тактическом звене НЕТ. У мобилизованных, «мобиков», как их называют, в лучшем случае по несколько Р-159 пятидесятилетней давности без «Историков»…

С таким оснащением воевать в XXI веке невозможно — вы будете разбиты противником, оснащенным на порядок выше. Но русские умудряются еще и наступать без связи и системы боевого управления.

Парадокс…

И самое печальное, что такая правда о реальном положении дел не доходит наверх, и разрешено ее говорить по факту двум людям в государстве, кроме Президента — Рамзану Кадырову и Евгению Пригожину. Что-то не так в Государстве Российском.

В перебранку включились крупные телеграм-каналы

Юрий Бутусов

Рамзан Кадыров, взбешённый поражением российских войск и сдачей Лимана, потребовал разжаловать в рядовые командующего российских войск на Донбассе генерал-полковника Героя России Александра Лапина, и отправить на передовую смывать кровью. По сути заявляет, что российские генералы - трусы и бездари.

Мне понравилось, что Кадыров рассказал, что штаб Центрального военного округа сейчас находится в Старобельске. Полезные сведения.

Кадыров считает, что Лапина покрывает начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Интересно, что Кадыров объявил главной проблемой Российской армии непотизм и кумовство. Хотя именно по такому принципу он сам и правит в Чечне.

Победы украинской армии заставляют путинскую мафию бояться за своё будущее, они понимают, что разгром в Украине не позволит им править вечно.

Аббас Галлямов

Чуть ли не с первого дня войны - сразу после того, как стало понятно, что блицкрига не будет - я говорил, что между армией и Путиным проляжет трещина. Путин будет считать, что армия его подвела - притворялась сильной, а оказалась слабой, - в то время, как армия в ответ обвинит его в том, что он вместе со своими чекистами совершенно неправильно оценил обстановку и бросил военных в бой неподготовленными: они де поехали как на парад - в ожидании цветов, - а их прямо на марше встретили «Байрактарами» и дальнобойной артиллерией.

После тех оскорблений, которые российскому генералитету нанесли вчера Кадыров и Пригожин («путинские дружбаны» в понимании армейцев), трещина эта стала гораздо шире. Путч военные устроят вряд ли, слишком уж они деморализованы, однако злость будет копиться.

Думаю, что ещё немного в том же духе - и ядерной войны можно будет не бояться. Армейцы просто не выполнят приказа Путина о её начале.

Путинским дружбанам сейчас бы извиниться, но они ведь не умеют.

Александр Морозов

"Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в потере Красного Лимана" (заголовок в Коммерсанте, Кадыров в телеграм-канале пишет, что он предупреждал нач.Генштаба Герасимова, что Лапин... и т.д. ЧТО ЭТО ВСЕ ВООБЩЕ?!! как это все понять? это какой-то кафе-шантан, варьете какое-то...)

Анатолий Несмиян

Сегодняшний «наезд» Кадырова и поддержавшего его Пригожина на военных по итогам поражения в Лимане снова и снова возвращает к гениальному «Обитаемому Острову»:

«…Департамент общественного здоровья — организация жуткая и ненасытная, но если военные действия пойдут хоть сколько-нибудь успешно, господа генералы возьмут эту организацию к ногтю. Правда, если из войны ничего путного не получится, к ногтю будут взяты господа генералы, и поэтому нельзя исключить возможность, что вся эта затея есть хитроумная провокация Департамента общественного здоровья…»

Армия сегодня - источник колоссальных бюджетных вливаний. И взять это ведомство «под себя» означает буквально сесть на триллионы. Осталась мелочь - чтобы генералы опростоволосились по полной программе. Если для этого нужно будет проиграть войну, но зато с гарантией спустить в подвал все руководство Минобороны с последующей рассадкой в кабинеты гораздо более нужных и полезных людей - ну, значит, нужно проиграть. Делов-то.

В воровском государстве армия - это всего лишь поляна, на которой густо растут денежные деревья. И не более того. Ни для чего другого она непригодна, да никто ей особо и не ставит каких-то задач. Глубинному народу, конечно, задувают в уши разнообразные Помёты что-то духоподъемное, но это входит в правила игры.

Сергей Шелин

Лиман что-то сдвинул. Наконец, начали публично сраться. К кадыровским и пригожинским нападкам на шойговский генералитет присоединился отставной командующий 58-й армией. Шойгу он еще не трогает, но уже вовсю бьет по начгенштаба Герасимову. Герасимов, похоже, особо ценный кадр. Чтобы сберечь его на этой должности, украинский главковерх Залужный даже объявил себя его учеником и коллекционером герасимовских военно-научных трудов (которых нет в природе). Но теперь даже и это авторитетное заступничество Герасимову уже не обязательно поможет. Согласитесь, тем не менее, как прочна и надежна путинская военная машина. Только на восьмой месяц неудачной войны слегка заколебались должности под главными ее полководцами. Идущими от поражения к поражению. Хорошо и приятно воевать у Путина, если воюешь не на фронте и занимаешь большой пост.

Настоящим виновником того, что в лиманском котле оказались заперты тысячи российских военных, по сообщениям некоторых российских телеграм-каналов стал Путин.

Дмитрий Колезев

ВСУ сообщают об окружении российской группировки в Лимане. Вагнеровские каналы подтверждают и уточняют: военные просили разрешения отступить, но им не разрешили, ибо к выступлению Путина — некрасиво. Теперь в котле. Зато, с точки зрения Путина, на российской земле.

"Патриоты" уже высказывают и более масштабные претензии к Путину

Виктор Алкснис

В Интернете идет активный поиск врагов и предателей, виновных в поражениях нашей армии на Украине. Я отнюдь не оправдываю Шойгу, Герасимова, Лапина и других военачальников. Но за всем этим я вижу хорошо организованную кампанию по выводу из- под удара главного виновника происходящего - Президента России, Верховного Главнокомандующего В.В.Путина.

Царь-то у нас хороший! А вот бояре плохие!

Разве Шойгу и другие высокие военачальники, продемонстрировавшие в эти трагические недели свою полную некомпетентность и неспособность командовать войсками, сами себя назначили на эти высокие посты? Нет, их назначил президент РФ.

Разве ставку на Медведчука, как будущего руководителя братской Украины, пообещавшего своему куму толпы восторженных украинцев с цветами, встречающих колонны российской армии сделал Шойгу? Нет, это сделал президент РФ.

Разве наш Генштаб запретил в ночь начала специальной военной операции наносить ракетные удары по объектам украинской армии, чтобы не навредить мирно спящим солдатам украинской армии? Нет, такой приказ отдал президент РФ, в чем он не постыдился позднее признаться.

Разве не президент РФ отдал приказ отвести войска от Киева, чтобы облегчить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, в чем он тоже не постыдился поздее признаться?

Разве не президент РФ запретил наносить удары по центрам принятия решения, мостам через Днепр, транспортным коммуникациям и другим стратегическим объектам Украины? Именно он! Ни у одного другого должностного лица РФ таких полномочий нет.

Разве не президент РФ приказал отвести войска от Харькова в качестве очередного жеста доброй воли, чтобы облегчить решение некоторых бизнес-проблем, в том числе, отдающих запахом аммиака?

Разве не президент РФ приказал отменить военно-морскую блокаду украинского побережья и всеми силами способствовать зерновому транзиту из Одессы?

Разве не президент РФ запретил прекращать транзит газа через украинскую территорию, платя Украине деньги за этот транзит? Деньги, которые идут на оружие, которым Украина убивает наших солдат.

Разве не президент РФ в 2014 году сдал Донбасс, пойдя на подписание предательских минских соглашений и дал Украине восемь лет на реформирование украинской армии и ее качественную подготовку к войне с Россией?

Разве не президент РФ регулярно вещал нам о российской армии, как второй по мощи армии мира, вооруженной лучшим в мире оружием, аналогов которому нет? Вещал о том, что наша армия благодаря его мудрому руководству перевооружена современным оружием на 74 процента.

Разве не президент РФ все 22 года своего пребывания на высших государственных постах активно содействовал крупнейшей в мировой истории деиндустриализации страны, в результате чего были уничтожены тысячи и тысячи предприятий, в том числе и оборонного комплекса. Ведь зачем нам заводы, когда у нас есть нефтедоллары, на которые мы всегда купим за рубежом все, что нам нужно? В результате сегодня наша промышленность не способна обеспечить потребности нашей армии и мы на Украине вынуждены воевать устаревшим оружием из советских запасов.

Разве не президент РФ до последнего оттягивал проведение частичной мобилизации, хотя уже в первые недели СВО стало понятно, что вести боевые действия армией мирного времени против врага, многократно превосходящего по численности, невозможно?

И именно в этом корень наших сегодняшних поражений.

И многое-многое другое, что можно вменить в вину Президенту России, Верховному Главнокомандующему В,В.Путину.

Как говорится - кесарю кесарево, а слесарю слесарево.

Алексей Лапшин

В чем всё эти годы преуспевал путинский режим, так это в создании параллельной реальности. Война неумолимо вторгается в фейковый мир созданный медийным гипнозом. На следующий же день после помпезного подписания документов о вхождении в РФ новых территорий, российские войска терпят тяжёлое поражение в городе Лиман, формально уже объявленного территорией России. В Кремле не могли не знать, что российская группировка здесь фактически обречена. По разным свидетельствам, личный состав ещё можно было вывести из под удара ВСУ. Тем не менее, человеческие жизни были принесены в жертву пустейшему пиару. Всё это закономерное следствие внутренней логики нынешнего режима, его способов управления массами. Пропагандисты не перестают вопить, что атаки украинских войск на присоединённые области это теперь уже атаки на российскую территорию. Однако , подписав документ о присоединении областей, где идут активные боевые действия и ситуация может меняться очень быстро, Путин сам же и легализовал войну внутри России. Понятно, что результаты референдумов мир не признаёт, но из российского законодательства теперь следует, что потеря Лимана это утрата российской територии. Авантюра с присоединением земель открыла ящик Пандоры. Учитывая нарастающий управленческий хаос, в том числе в самой армии, система входит в состояние жёсткого кризиса....

Александр Фридман

Очень любопытно: если Зеленский после освобождения Лимана посетит город, то выразит ли МИД РФ официальный протест по поводу «незаконного визита» украинского лидера на «территорию России»?

Михаил Шевелев

О том, что общественное восприятие ситуации перешло на качественно иной уровень, вы сможете узнать, когда начнется монументальный спор о том, как правильно писать – ВСУ или ЗСУ.