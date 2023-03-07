Мобилизованные из Белгородской области отказались выполнять приказы

Мобилизованные из территориальной обороны Белгородской области отказались выполнять приказы и заявили, что их включили в "штурмовую бригаду" так называемой "ДНР" и отправили на передовую без соответствующей подготовки. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Накануне вечером издание опубликовало видео, которое, по словам редакции, передали близкие мобилизованных военнослужащих.

Как рассказали военные, их подразделение находилось в приграничном городе Шебекино Белгородской области, откуда их в первых числах марта "без всяких приказов и объяснений" перебросили в "ДНР" (в официальной российской терминологии так именуется Донецкая область Украины).

По прибытии на место у мобилизованных, как они утверждают, "ополченцы ДНР" забрали военные билеты и без подготовки, разведки и связи "погнали штурмовать деревни". Их взвод уже понёс потери, сообщают военнослужащие на видео.

В то же время они говорят, что не отказываются выполнять поставленные задачи, но только в составе вооруженных сил России.

Минобороны и власти Белгородской области пока не комментировали это обращение.

Это далеко не первый случай подобных жалоб со стороны мобилизованных на войну против Украины. Мобилизованные россияне неоднократно жаловались на плохие условия службы, нехватку амуниции и насилие со стороны командования. Некоторые из них отказывались продолжать боевые действия в Украине.

В конце февраля мобилизованные из Иркутской области опубликовали третье обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором они просили вернуть их из штурмовых подразделений в территориальную оборону. Ранее похожее обращение записали мобилизованные из Тувы. Они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных из так называемой "ДНР".