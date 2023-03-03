Полк мобилизованных, жаловавшихся Путину, понёс тяжёлые потери

Полк мобилизованных, записавших видеообращение к президенту России Владимиру Путину, понёс тяжёлые потери в Украине в районе Авдеевки. Об этом изданию Сибирь.Реалии сообщили родственники военнослужащих. В видеообращениях мобилизованные заявляли, что их отправляют в атаку без достаточной подготовки, вооружения и без поддержки со стороны артиллерии и разведки.

Речь идёт о полке 1439, в котором служат мобилизованные из Иркутской области. Военнослужащие трижды выступали с обращениями к командованию. Они сообщали, что их передали в распоряжение Славянской бригады так называемой "ДНР", которая посылает их, как они выразились, "на убой", а при отказе идти на штурм стреляет в них из автоматов. Также военные уточняли, что их обещали отправить в территориальную оборону, но вместо этого сформировали из них штурмовые бригады несмотря на отсутствие у них боевой подготовки и наличие среди мобилизованных людей старше 40 лет и людей с хроническими заболеваниями.

По словам родственников, сейчас полк "почти полностью уничтожен": несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими. Жёны и сёстры мобилизованных также записали видеообращение к Путину с просьбой помочь тем, кто остался.

– Мой отзвонился - осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят "на передок", – говорит Сибирь.Реалии жена мобилизованного Светлана (имя изменено).

Мобилизованные утверждают, что командование забирает с поля боя только солдат из "ДНР" с легкими ранениями. Тяжелораненых и убитых оставляют на позициях, поскольку "боятся потерять технику". Убитые россияне числятся пропавшими без вести, а раненых всё же эвакуируют раз в сутки на носилках. Военная полиция задержала замполита полка с позывным "Скала", который пытался объяснить командованию, что "вчерашние водители, сварщики, мебельщики и металлоломщики не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков".

26 февраля, после второго обращения военнослужащих к Путину, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в телеграме, что мобилизованных в ближайшее время переведут на новое место службы