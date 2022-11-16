Мобилизованные из Новосибирска отказались воевать на передовой

Мобилизованные из Новосибирской области написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях на передовой, попросив командование отправить их в тыл из-за недостаточной подготовки. Об этом изданию "НГС" рассказали жены двух мобилизованных.

Один из них 12 ноября рассказал жене по телефону, что их отряд находился на передовой под постоянными обстрелами артиллерии. Солдаты нашли заброшенный дом, в котором ночевали. Снабжения, а также приказов от командования не было. 8 ноября он и его товарищи написали рапорт, что не могут продолжать службу. Они отдали оружие, и их увезли в безопасное место, рассказала жена 30-летнего мобилизованного.

Она обратилась в военную прокуратуру. В учебном лагере мобилизованных обманули, сообщив, что они будут находиться в тылу, "следить за порядком или охранять". При этом перед отправкой на фронт на учебных полигонах мобилизованные "ничем не занимались".

Супруга другого мобилизованного рассказала, что ее 40-летнего мужа определили в мотострелковые войска. В ходе подготовки на полигоне в Кольцово он участвовал в стрельбах три-четыре раза. По словам новосибирца, в начале ноября часть подразделения отправили в лесополосу на передовой – так называемый "нулевой пункт". Он смог позвонить домой 12 ноября. По словам жены, в ходе разговора он несколько раз начинал рыдать. Он рассказал, что 3 ноября их увезли на передовую, где "таскали" по населённым пунктам на линии фронта. Они прятались от обстрелов и ни разу не выстрелили, сообщила жительница Новосибирской области.

Мобилизованные ждали приезда командования в одном из заброшенных домов на линии соприкосновения, а затем написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях на передовой. В рапорте говорится, что военнослужащий "не согласен нести службу в боевых передовых частях из-за отсутствия моральной, психологической, физической подготовки". Известно, что рапорт подали 12 человек, но сколько среди них новосибирцев – не сообщается.