Мобилизованным пообещали платить за уничтоженную технику ВСУ

Российским военным, призванным в рамках мобилизации, будут дополнительно платить за уничтоженную технику ВСУ. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

За уничтоженный самолет будут платить 300 тысяч рублей, за вертолет – 200 тысяч, за танк – 50 тысяч. За дроны, БТР, самоходную артиллерийскую установку, систему С-300, "Бук", "Тор" или боевую машину РЗСО обещают платить 50 тысяч рублей. Кроме того, для "наиболее отличившихся военнослужащих" возможна выплата в размере до 100 тысяч рублей.

2 ноября более 100 мобилизованных из Чувашии устроили бунт в учебном центре в Ульяновске из-за отсутствия обещанных выплат и записали на видео претензии к командованию и властям. В нём мобилизованные отказываются от участия в войне с Украиной и заявляют, что "будут добиваться справедливости", пока им не выплатят обещанные суммы.

После начала мобилизации из разных регионов поступает информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. The Insider обнаружил, что жены мобилизованных россиян обсуждают в чатах, что собрать мужа на войну стоит около 150 тысяч рублей.