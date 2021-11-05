Модель извинилась за поцелуй у Вечного огня после проверки СК

Модель Алёна Ефремова извинилась за видеоролик, на котором она целуется с рэп-исполнительницей Хофманитой (Анной Михеевой) на фоне Вечного огня возле московского Кремля. Извинения принесены после сообщения о том, что Следственный комитет проверяет, не нарушил ли ролик запрет на реабилитацию нацизма.

"Прошу принять мои искренние извинения за видео, созданное 3 года назад, – написала она в сторис в инстаграме. – Оно был снято без цели оскорбления и осквернения, не было никакой уничижительной интерпретации".

Ефремова сообщила, что пытается связаться с Михеевой, чтобы они вместе могли записать совместное обращение. Музыкант в свою очередь ситуацию пока что не комментировала.