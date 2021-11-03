СК возбудил уголовное дело за поцелуй у Вечного огня 

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за видео с поцелуем двух девушек на фоне Вечного огня возле могилы неизвестного солдата у стен Кремля, сообщает интернет-издание Tjournal.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку видео на предмет преступления, предусмотренного статьёй уголовного кодекса "Осквернение символов воинской славы России с использованием средств массовой информации". Tjournal отмечает, что нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. Официального подтверждения, что дело заведено именно по этой статье, пока нет.

СМИ отмечают, что видео с поцелуем двух девушек появилось в соцсетях три года назад. Героини ролика - известная рэперша и участница телешоу "Пацанки" Хоффманита (настоящее имя - Анна Михеева) и блогерша Алёна Ефремова.

Накануне суд в Москве арестовал на 14 суток порноактрису Ксению Дамову, известную под псевдонимом Рита Фокс, за фотографию с оголёнными ягодицами на фоне Кремля. Девушку признали виновной в мелком хулиганстве.

В прошедшую субботу в Тверском суде Москвы обвинение запросило по десять месяцев колонии для блогера Руслана Бобиева и модели Аси Акимовой, устроивших фотосессию возле Кремля на фоне храма Василия Блаженного. Их обвиняют в действиях, выразивших явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих.