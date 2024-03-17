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МОК: на Олимпиаде в Париже смогут выступить около 40 россиян

Общее количество российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Париже в этом году может составить около 40 человек. Об этом в воскресенье пишет Reuters со ссылкой на мнение вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса.

По словам Коутса, он не уверен, сколько именно российских спортсменов в нейтральном статусе выступят в Париже, но сообщения о том, что их приедет примерно 40, могут оказаться близкими к истине.

В условиях санкций, введённых за полномасштабное вторжение российской армии в Украину, и с учётом того, что Беларусь считается одним из ключевых союзников Москвы, МОК разрешил соревноваться в Париже лишь некоторым российским и белорусским спортсменам при жёстких ограничениях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя это декабрьское решение МОК, назвал его "позорным".

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