Олимпийский комитет России останется отстранён от участия в МОК – суд

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию России на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении. Олимпийский комитет России по-прежнему не сможет принимать участие в деятельности МОК и получать финансирование как национальный олимпийский комитет. Он может в течение 30 дней обжаловать вердикт CAS в Верховном суде Швейцарии.

Международный олимпийский комитет принял решение отстранить Олимпийский комитет России от своей деятельности 12 октября 2023 года "до дальнейшего уведомления". Причиной стало то, что российский комитет включил в свой состав олимпийские советы регионов Украины, которые перешли под российский контроль и которые в сентябре 2022 года Россия объявила своими "новыми территориями", – частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Международное сообщество не признаёт их вхождения в состав России.

Национальный олимпийский комитет Украины в начале октября 2023 года подал жалобу в МОК. МОК счёл действия российских коллег нарушением Олимпийской хартии и отстранил их. Олимпийский комитет России назвал решение МОК контрпродуктивным и подал апелляцию в CAS.