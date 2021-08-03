МОК начал расследование ситуации вокруг белорусской легкоатлетки

Международный Олимпийский комитет начал официальное расследование, связанное с ситуацией вокруг белорусской легкоатлетки, участницы Игр-2020 в Японии Кристины Тимановской.

В конце минувшей недели она заявила, что руководство белорусской сборной попыталось насильно вывезти её с Олимпиады на родину. Бегунья связала это с критикой, высказанной ею ранее в адрес белорусских спортивных чиновников.

"Сейчас нам необходимо установить все факты, что может занять время", - заявил официальный представитель МОК Марк Адамс. Вместе с тем он подчеркнул, что первоочередная забота комитета – это сама белорусская спортсменка.

В понедельник стало известно, что Польша предоставила 24-летней Кристине Тимановской гуманитарную визу, и что в настоящий момент спортсменка находится в польском посольстве в Токио. Ожидается, что уже в среду она покинет Японию, рассказали некоторые её сторонники.

Тимановская утверждает, что в воскресенье её вывезли в токийский аэропорт против её воли после того, как она раскритиковала белорусских тренеров. Легкоатлетка заявила, что опасается за свою безопасностью. Власти Японии утверждают, что гражданке Беларуси сейчас ничто не угрожает.

МОК запросил у белорусского Национального Олимпийского комитета к вечеру вторника предоставить всю информацию по инциденту с Тимановской. Ранее белорусская сторона заявила, что возникла необходимость исключить бегунью из белорусской сборной на Олимпиаде "из-за её эмоционально-психологического состояния".