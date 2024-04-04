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МОК не допустил борца Садулаева до отборочного турнира на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион, борец Абдулрашид Садулаев
Двукратный олимпийский чемпион, борец Абдулрашид Садулаев

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российского борца Абдулрашида Садулаева до участия в турнире в Баку для отбора на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Это уже второе решение в отношении Садулаева. В феврале двукратного олимпийского чемпиона из России не впустили в Румынию по шенгенской визе и не дали возможность выступить на чемпионате Европы.

После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, в марте 2022 года Садулаев принимал участие в митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя, на котором выступил президент России Владимир Путин. МОК в критериях допуска до Олимпийских игр в Париже прописал, что будет отслеживать участие российских спортсменов в демонстрациях и политических мероприятиях.

Как пишут российские СМИ, недавно с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху обратились главы НОК и федераций борьбы Украины. Они обратили внимание на то, что среди российских спортсменов, допущенных до отбора на Игры в Париже, есть те, кто поддерживает войну в Украине. В списке, как утверждается, упоминается Абдулрашид Садулаев.

Садулаев завоевал золото на Играх в Рио‑де‑Жанейро и Токио, также на счету 27‑летнего борца пять побед на чемпионатах мира.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены будут выступать на них в нейтральном статусе, только в одиночных видах спорта и только если они не связаны с военными ведомствами или органами безопасности. Российские сборные в некоторых видах спорта отказались от участия на таких условиях.

19 марта в МОК заявили, что пройти отбор на Олимпиаду смогут 55 российских спортсменов. Сейчас квалифицировались уже двенадцать из них. Имена и виды спорта не уточняются, но среди них могут быть борцы, дзюдоисты, тхэквондисты, теннисисты и гребцы: ранее федерации этих видов спорта допустили россиян к международным соревнованиям, несмотря на российскую агрессию в Украине.

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