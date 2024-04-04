МОК не допустил борца Садулаева до отборочного турнира на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российского борца Абдулрашида Садулаева до участия в турнире в Баку для отбора на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Это уже второе решение в отношении Садулаева. В феврале двукратного олимпийского чемпиона из России не впустили в Румынию по шенгенской визе и не дали возможность выступить на чемпионате Европы.

После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, в марте 2022 года Садулаев принимал участие в митинге-концерте в "Лужниках", посвящённом восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя, на котором выступил президент России Владимир Путин. МОК в критериях допуска до Олимпийских игр в Париже прописал, что будет отслеживать участие российских спортсменов в демонстрациях и политических мероприятиях.

Как пишут российские СМИ, недавно с открытым письмом к президенту МОК Томасу Баху обратились главы НОК и федераций борьбы Украины. Они обратили внимание на то, что среди российских спортсменов, допущенных до отбора на Игры в Париже, есть те, кто поддерживает войну в Украине. В списке, как утверждается, упоминается Абдулрашид Садулаев.

Садулаев завоевал золото на Играх в Рио‑де‑Жанейро и Токио, также на счету 27‑летнего борца пять побед на чемпионатах мира.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены будут выступать на них в нейтральном статусе, только в одиночных видах спорта и только если они не связаны с военными ведомствами или органами безопасности. Российские сборные в некоторых видах спорта отказались от участия на таких условиях.

19 марта в МОК заявили, что пройти отбор на Олимпиаду смогут 55 российских спортсменов. Сейчас квалифицировались уже двенадцать из них. Имена и виды спорта не уточняются, но среди них могут быть борцы, дзюдоисты, тхэквондисты, теннисисты и гребцы: ранее федерации этих видов спорта допустили россиян к международным соревнованиям, несмотря на российскую агрессию в Украине.