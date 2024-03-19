Международный олимпийский комитет опубликовал 19 марта полные правила участия спортсменов из России и Беларуси на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Им нельзя будет принять участие в параде на церемонии открытия Олимпиады, медалистам включат специально написанный гимн без слов и поднимут зелёный, нейтральный флаг.

В параде открытия участвуют представители национальных команд, говорится в разъяснении МОК. Спортсменам дадут возможность "получить опыт" участия в самой церемонии. Аналогичные правила действовали для участников Олимпиады-1992 из Югославии, говорится в тексте на сайте комитета. Отмечается, что решение об участии в церемонии закрытия будет принято позднее.

В случае победы спортсменов из России и Беларуси на соревнованиях, будет сыгран специальный гимн и поднят специальный флаг зелёно-белого цвета с текстом "Индивидуальный нейтральный атлет", говорится в тексте. На прошлых играх, куда не были допущены российские спортсмены, они выступали под флагом национального олимпийского комитета и фрагмент концерта Чайковского. Эта практика критиковалась противниками участия россиян в играх.

МОК утвердила состав комиссии, утверждающей участие россиян и белорусов в играх. В неё вошли вице-президент МОК Николь Хевертц из Арубы, бывший игрок НБА Пау Газоль и южнокорейский олимпийский чемпион по настольном теннису Ю Сын Мин.

По оценке МОК, на игры в Париже могут отобраться до 54 спортсменов из России и 28 белорусов. На прошлых играх в Токио приняли участие 330 олимпийцев из России и 104 белоруса, отмечается в тексте. К играм не допустят спортсменов, "активно поддерживавших войну" и сотрудников силовых структур и армии.