МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России

Международный олимпийский комитет призвал спортсменов, спортивные федерации и правительства стран не участвовать в спортивных Играх дружбы, проведение которых запланировано в России. В организации назвали соревнования "циничной попыткой политизировать спорт".

В заявлении говорится, что игры организованы российским правительством в "исключительно политических целях". Заявляется, что Москва начала "крайне интенсивное дипломатическое наступление, направив делегации и послов к правительствам по всему миру" для приглашения спортсменов в обход спортивных федераций.

В тексте сказано, что против турниров выступает и Всемирное антидопинговое агентство. Допинг-контроль на соревнованиях будет проводиться без участия организации, в МОК это назвали угрозой здоровью и справедливости в их отношении.

Заявление МОК прокомментировали в российском МИД. Представитель министерства Мария Захарова назвала призыв "хамством и показателем безысходности".

Игры дружбы в России запланированы в годы проведения Олимпийских игр, летние — на сентябрь в Москве и Екатеринбурге, зимние — на 2026 год в Сочи. Соревнования запланированы в десятках видах спорта, в том числе неолимпийских. Указ о проведении президент России Владимир Путин подписал в сентябре. Планируется, что победителям будут выплачиваться премии. Стоимость организации летних игр оценивалась в 8,3 миллиарда рублей ($89,5 млн).