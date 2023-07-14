Международный олимпийский комитет раскритиковал позицию стран Евросоюза, выступающих против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. В заявлении МОК европейские страны обвиняются в "двойных стандартах" и попытке вмешательства в дела спортивных федераций.

Ранее МОК рекомендовал допустить до международных соревнований российских и белорусских спортсменов в одиночных соревнованиях в нейтральном статусе. Ряд стран ЕС заявил, что выпускает против такого решения. Несколько спортивных соревнований были отменены из-за возможного участия российских спортсменов.

Правительство Чехии запретило российским спортсменам принимать участие в турнирах на своей территории, с визовыми проблемами столкнулись спортсмены на соревнованиях в Польше, визы россиянам не выдают страны Балтии. Визовым запретом россиянам пригрозила глава МВД Германии.

В заявлении МОК говорится, что комитету "прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать большинство в олимпийском движении или автономию спорта, которую они требуют от других стран" и "восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и Европейского союза".

"Мы не видели от них ни одного комментария об их отношении к допуску спортсменов, чьи страны вовлечены в остальные 70 войн, вооруженных конфликтов и кризисов в мире", — говорится в заявлении МОК. Ранее организация давала понять, что не видит принципиальных отличий других войн от российского вторжения в Украину.

Европейские страны, критикующие позицию МОК, обвинены в "грубом пренебрежении заявлением двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека".

"Все заинтересованные стороны еще раз предельно ясно дали понять: правительства не могут решать, какой спортсмен имеет право принимать участие в соревнованиях. Это стало бы концом международного спорта в том виде, каким мы его знаем", — говорится в заявлении МОК.