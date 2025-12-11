МОК рекомендовал допустить юниоров из РФ к соревнованиям - с флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал ослабить часть ограничений, введённых в отношении России и Беларуси в связи с российским вторжением в Украину.

На так называемом Олимпийском саммите в Лозанне 11 декабря было утверждено решение исполнительного комитета МОК о том, что спортсмены из России и Беларуси могут допускаться к юношеским соревнованиям без ограничений, причём как в личном качестве, так и в командных видах спорта. В этом случае "должны применяться стандартные протоколы международных федераций или организаторов международных спортивных мероприятий в отношении флагов, гимнов, формы и других элементов, при условии, что соответствующая национальная спортивная организация имеет хорошую репутацию", - говорится на сайте МОК.

При этом подчёркивается, что решение норсит рекомендательный характер, и окончательное решение о допуске россиян и белорусов остаётся за конкретными международными спортивными федерациями, также как и определение "юношеских соревнований". Подчёркивается, что воплощение рекомендаций в жизнь потребует времени, однако комитет выступил за то, чтобы их применяли на юношеских Олимпийских играх в Дакаре в октябре-ноябре 2026 года.

"Олимпийский саммит признал, что спортсмены, и в частности молодые спортсмены, не должны нести ответственность за действия своих правительств", - говорится в заявлении МОК.

При этом комитет не рекомендовал снять ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов, не относящихся к юношеским категориям. Они по-прежнему могут быть допущены к большинству соревнований только в индивидуальном порядке и под нейтральным флагом.

Кроме того, МОК снял запрет на проведение международных спортивных соревнований в Беларуси, в то же время подтвердив рекомендацию не проводить их в России.

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что МОК "принял важное для российского спорта решение". Реакции олимпийского комитета Украины пока не было.

Большинство спортивных федераций следует рекомендациям МОК и ограничивает участие российских спортсменов, в особенности это касается командных видов спорта. Некоторые федерации ослабили или сняли ограничения, другие, в частности шахматная федерация ФИДЕ, заявляли о готовности допускать к командным соревнованиям российских юниоров в случае, если МОК не будет возражать против этого.