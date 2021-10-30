Молдавия и "Газпром" продлили на пять лет соглашение о поставках газа

Правительство Молдавии и российская компания "Газпром" заявили о достижении соглашения о продлении на пять лет контракта на поставку природного газа. Таким образом, удалось преодолеть разногласия между Молдавией и Россией, которые привели в последние недели к острой нехватке газа в Республике Молдова.



"Газпром" в кратком заявлении от 29 октября назвал условия нового соглашения взаимовыгодными. Министр инфраструктуры Молдавии заявил о достижении "принципиальной договорённости, по которой предыдущий контракт будет продлён с применением ценовой формулы, предложенной молдавской стороной.



Ни российская, ни молдавская стороны не назвали контрактную цену газа.



Поставки газа с учётом заново определённой цены должны начаться 1 ноября 2021 года.



На прошедшей неделе правительство Молдавии объявило чрезвычайное положение в энергетике и начало покупаь газ в других странах. Срок действия предыдущего контракта между Кишинёвом и "Газпромом" завершился в конце сентября.



Одним из главным пунктов разногласий между обеими сторонами был долг Молдавии перед "Газпромом". По российским оценкам, этот долг составлял 700 миллионов долларов.

Молдавская сторона говорит, что ей удалось договориться с "Газпромом" о проведении аудита долга, после чего будет согласован график оплаты за газ.