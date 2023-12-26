"Молитесь, чтобы Путин не узнал". Рунет об оправданиях Киркорова

В Рунете продолжают расходиться круги от самого скандального события месяца – "голой вечеринки Ивлеевой".
Патриотическая общественность требует сурового наказания для участников. Тем временем Филипп Киркоров при встрече с Дмитрием Песковым рассказал, что попал на вечеринку чуть ли не случайно. Гнев Z-блогеров только вспыхнул с новой силой.
"Все животные равны, но одни равнее других". Классика.
Наблюдаю продолжение голой вечеринки. И, скажу честно, изумляюсь.
Продолжение:
📍Киркоров падает на грудь Пескову: я не понял где был, как туда зашел, я веселился, но в страдании.
📍Ивлеева технично, как робот-менеджер не несет ни за что ответственности. Люди случайно сошли с ума на хорошем мероприятии.
📍Собчак рассуждает, что "дети в Африке все время мрут" и иногда нужно отдыхать. И мол "глубинный народ не тот".
В чем мое изумление. Вечеринка, будем откровенно, типичное сборище скучающих людей. Они это делали всегда и, собственно, ничего другого не делали. Почему же такая реакция от населения?
У моего папы было выражение "чайник вскипел" и дальше – начинался террор за все косяки, какие насобирались и были проигнорированы. Такое чувство, что у страны вскипел чайник тоже.
После вычеркивания с корпоратива Киркоров побежал жаловаться Дмитрию Пескову, а Ивлеева записала дежурное извинительное видео, забыв, как глумилась над своими критиками еще вчера. Теперь вопрос стоит так – выйдут ли с этой толпой "Голубые огоньки" и дойдет ли требование бойкота до верхов. Требование, которое мы имеем полное право предъявить – как народ, который на себе тянет войну с 50 странами НАТО.
Вчера бесноватые ринулись извиняться-оправдываться-перекладывать ответственность (Ивлеева и Киркоров). Получилось неубедительно, как бы Киркоров ни старался с постановочной съемкой объятий с Песковым в стиле "это все они, мы мимо шли".
Повторю еще раз: полный список ВСЕХ участников имеется. Какая-то кара будет, но сейчас все смотрят на их рекламодателей, спонсоров, ТВ и интернет-площадки, что продолжат с ними сотрудничество. Потому что так нельзя. И после СВО будет нельзя.
Молитесь, чтобы Путин не узнал. Иначе, каждое его слово будет приговор.
Выяснилось, почему Киркоров перед Песковым прыгал и оправдывался за вечеринку вырожденцев. Пишут, у него корпоратив отлетел очень денежный из-за нее. Теперь мечется, отмывается.
То, что А.В.Ивлеева срочно включает антикризисный пиар, смывает косметику и обещает сборы от второй "голой" вечеринки перечислить на благотворительность – факт значимый, но умеренно.
А вот то, что заслуженный артист РФ – Ф.Б.Киркоров вынужден обращаться за защитой к всесильной И.А.Виннер и Д.С.Пескову является событием совершенно исключительным.
Дело не только в том, что нынче любые попытки злить обывателя без особой нужды признаны преступлением против внутренней стабильности, а в том, что самые умные представители отечественной элиты это очень быстро поняли.
Пока не до конца. Когда Ивлеева или Киркоров демонстративно продадут изумруды и на вырученные 27 миллионов рублей закупят для русской армии FPV-дроны или партию тепловизоров, вот тогда можно будет торжественно объявить об окончательной национализации элит.
Некоторые патриоты ругают Пескова за то, что он здесь обнимает Киркорова, который был на знаменитой "голой вечеринке ".
Другие говорят, – да здесь же Киркоров просит прощения за участие в "голой вечеринке" у патриотов – государственников в лице Пескова. Оправдывается перед Песковым, что не знал, ему сказали наоборот, а как увидел этот ужас – сразу ушёл. То есть при одном виде Пескова Киркоров осознал.
А некоторые интересуются, – а где это они вообще тусуют? это кулуары вообще чего?
Кехман лично запретил выступление Филиппа Киркорова на частном (!) мероприятии в МХТ имени Горького.
По моим данным, речь шла о крупной компании, которая провела корпоратив в театре. Заплатили большие деньги, сверх этого Кехман заставил заплатить 5 млн за обязательный кейтеринг.
А потом сказал, что Киркоров отменяется и причина его отмены "звонок из АП". А вот своим друзьям озвучил другую версию – что это его акт самоцензуры чтобы "абы чего не вышло"))
По поводу отмены вчерашней премьеры "Иван Васильевич меняет всё" в кинотеатре "Октябрь". ТНТ участливо описывал проблему из-за которой показ фильма внезапно, буквально день в день, отменили – авария, дескать, отключение света в ЦАО города Москвы, целых двух кабельных линий! Это, конечно, безобразие и чп. "Из-за отключения электричества некоторые мероприятия могли быть отменены…", – в частности, сказано в комментарии пресс-службы ТНТ.
Но внимательные зрители обращают внимание на состав участников новогоднего фильма ТНТ, в котором снимались и гости "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой, вызвавшей большой скандал. Среди совпадений – Филипп Киркоров и Анна Асти. Может ещё кто… Травмирующая тема с непонятными последствиями. Киркоров вон как оправдывался при встрече с Песковым. Кому-то, вероятно, не захотелось ассоциаций спустя всего пару дней на фоне скандального шлейфа.
Наконец, к вечеру вторника Киркоров выпустил извинения, а вместе с ним ещё Дима Билан и Лолита Милявская. Сторонники Путина и войны извинений, очевидно, не приняли, а противники рассуждают, как далеко режим готов зайти в демонстративном закручивании гаек.
Новиопозвезды Киркоров, Билан и Лолита выложили покаянно-возмущенные обращения после своего позора в "Мутаборе".
Причем, все трое открыто признаются, что сделали это ради того, чтобы их не лишили заработка на "Голубых огоньках". Киркоров у нас, оказывается, патриот, Билан вообще перед родственниками бойцов СВО готов выступать, и только Милявской приходится униженно давить на "человечность". В общем, как дети выпрашивают конфеты у взрослых: любой аргумент найдут.
Но у меня вопрос: а каким должен быть культурный уровень человека, чтобы вообще на этих бродяг любоваться? И насколько надо быть мазохистом, чтобы заниматься этим в новогоднюю ночь?
Занятно, Киркоров сказал "Я артист только своей страны", "Я патриот только своей страны". Но не сказал "Я гражданин только одной страны". А раскаяние его больше, чем у других похоже на плевок. Такой прямо игривый плевок. Пародия на комсомольское собрание. С прищуром "Ну вы же все понимаете". Понимаем. Не знал о формате мероприятия и по чистой случайности пришел туда полуголым. Мне, честно говоря, до наготы дела нет. Просто уже хочется телевизор без этого чуда в перьях
Веером пошли извинения от гостей вечеринки. Гляжу на эти невинные напуганные лица и спрашиваю себя – "А это что ж их так напугало?". Не верю, что только наша с вами реакция. Она бы такого эффекта не дала. Там что-то посерьезней. А то ведь Милявская собиралась на свое 70-летие такую же вечеринку закатывать. Но прошла пара дней, и куда все делось – куда делся этот гонор перед досадным быдло, которое смеет что-то рассказывать звёздам про мораль. Киркоров и не собирался перед простыми смертными извиняться, он сразу бросился в объятия пресс-секретаря президента. Но вот теперь сидит и оправдывается как миленький. Смотришь на извинения, и, пожалуй, ещё противней от этой попытки душевного стриптиза, чем от стриптиза телесного. То, что обнажается в этих извинениях, так же некрасиво, как их дряблые телеса. И дешёвые манипуляции некрасивы. Даже в извинениях Киркоров подводит к тому, что он артист – масштабный. И извиняется лишь потому, что он – великий. С него, стало быть, и спрос больше.
Господин Путин, произошла чудовищная ошибка.
Шёл в комнату, попал в другую (с).
Кто-то ещё думает, что при тоталитаризме действительно можно уцелеть.
Признаюсь, я недооценил тяжесть ситуации, когда предположил, что участников "голой вечеринки" российские власти не будут перевоспитывать. Взялись, и еще как. Рэпер VACIO получил 15 суток, более известные и статусные гости вынуждены были извиняться, некоторые даже по два раза – как Филипп Киркоров. Ивлеева записала отдельные извинения и пообещала перечислить все деньги на благотворительность (странно, что не на нужды фронта). Сегодня с извинениями синхронно выступили Билан, Лолита, Киркоров. В общем, им явно накрутили хвоста старшие товарищи. (Даже интересно, кто должен был просить Киркорова принести извинения? Лично Вайно, Кириенко или кто-нибудь рангом пониже, типа Сергея Новикова?).
Похоже, что "голая вечеринка" угодила в какое-то больное место. Это больное место – разрыв между пропагандистской картинкой ("все для фронта, все для победы", традиционные ценности, скрепы) и реальной жизнью (роскошное потребление элиты, разнузданный отдых и возмутительный отказ сменить баленсиагу на добротные лапти). Оргии не запрещены, но демонстрировать их не нужно. Учитесь у тех, кто прячет шесты для стриптиза в недрах своих дворцов.
Вообще-то возвращение открытого покаяния перед обществом, а на деле перед одним, главным представителем этого общества – старый, почти забытый, но возвращающийся вместе с прочими рудиментами советской эпохи жанр.
Раньше у нас извинялись перед Рамзаном Ахматовичем, но это, все же, казалось неким исключением, спецификой далекого региона, которая иногда случайно распространяется за его пределы.
Теперь же, похоже, начинает возвращаться старый, большой жанр.
И вина гостей вечеринки не в том, что они как-то плохо проводили время, а в том, что наглядно, показательно продемонстрировали, что смеют существовать в повестке дня иной, чем у Первого Гражданина. Что в последнее время очень не одобряется.
Когда обедает король, обедает и стража, а так же те, которых эта стража сторожит...
А когда король увлекается танчиками, то клеить их должны и все остальные. Иное поведение будет воспринято, как вызывающая крамола, чреватая заключением – куда там их в сказке отправляли? – на острове Берцовой кости.
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