"Молитесь, чтобы Путин не узнал". Рунет об оправданиях Киркорова

В Рунете продолжают расходиться круги от самого скандального события месяца – "голой вечеринки Ивлеевой".

Патриотическая общественность требует сурового наказания для участников. Тем временем Филипп Киркоров при встрече с Дмитрием Песковым рассказал, что попал на вечеринку чуть ли не случайно. Гнев Z-блогеров только вспыхнул с новой силой.

Платон Беседин:

"Все животные равны, но одни равнее других". Классика.

Александра Машкова-Благих:

Наблюдаю продолжение голой вечеринки. И, скажу честно, изумляюсь.

Продолжение:

📍Киркоров падает на грудь Пескову: я не понял где был, как туда зашел, я веселился, но в страдании.

📍Ивлеева технично, как робот-менеджер не несет ни за что ответственности. Люди случайно сошли с ума на хорошем мероприятии.

📍Собчак рассуждает, что "дети в Африке все время мрут" и иногда нужно отдыхать. И мол "глубинный народ не тот".

В чем мое изумление. Вечеринка, будем откровенно, типичное сборище скучающих людей. Они это делали всегда и, собственно, ничего другого не делали. Почему же такая реакция от населения?

У моего папы было выражение "чайник вскипел" и дальше – начинался террор за все косяки, какие насобирались и были проигнорированы. Такое чувство, что у страны вскипел чайник тоже.

РИА КАТЮША:

После вычеркивания с корпоратива Киркоров побежал жаловаться Дмитрию Пескову, а Ивлеева записала дежурное извинительное видео, забыв, как глумилась над своими критиками еще вчера. Теперь вопрос стоит так – выйдут ли с этой толпой "Голубые огоньки" и дойдет ли требование бойкота до верхов. Требование, которое мы имеем полное право предъявить – как народ, который на себе тянет войну с 50 странами НАТО.

Никита Кричевский:

Вчера бесноватые ринулись извиняться-оправдываться-перекладывать ответственность (Ивлеева и Киркоров). Получилось неубедительно, как бы Киркоров ни старался с постановочной съемкой объятий с Песковым в стиле "это все они, мы мимо шли".

Повторю еще раз: полный список ВСЕХ участников имеется. Какая-то кара будет, но сейчас все смотрят на их рекламодателей, спонсоров, ТВ и интернет-площадки, что продолжат с ними сотрудничество. Потому что так нельзя. И после СВО будет нельзя.

Молитесь, чтобы Путин не узнал. Иначе, каждое его слово будет приговор.

Сергей Колясников:

Выяснилось, почему Киркоров перед Песковым прыгал и оправдывался за вечеринку вырожденцев. Пишут, у него корпоратив отлетел очень денежный из-за нее. Теперь мечется, отмывается.

Сергей Мардан:

То, что А.В.Ивлеева срочно включает антикризисный пиар, смывает косметику и обещает сборы от второй "голой" вечеринки перечислить на благотворительность – факт значимый, но умеренно.

А вот то, что заслуженный артист РФ – Ф.Б.Киркоров вынужден обращаться за защитой к всесильной И.А.Виннер и Д.С.Пескову является событием совершенно исключительным.

Дело не только в том, что нынче любые попытки злить обывателя без особой нужды признаны преступлением против внутренней стабильности, а в том, что самые умные представители отечественной элиты это очень быстро поняли.

Пока не до конца. Когда Ивлеева или Киркоров демонстративно продадут изумруды и на вырученные 27 миллионов рублей закупят для русской армии FPV-дроны или партию тепловизоров, вот тогда можно будет торжественно объявить об окончательной национализации элит.

Сергей Марков:

Некоторые патриоты ругают Пескова за то, что он здесь обнимает Киркорова, который был на знаменитой "голой вечеринке ".

Другие говорят, – да здесь же Киркоров просит прощения за участие в "голой вечеринке" у патриотов – государственников в лице Пескова. Оправдывается перед Песковым, что не знал, ему сказали наоборот, а как увидел этот ужас – сразу ушёл. То есть при одном виде Пескова Киркоров осознал.

А некоторые интересуются, – а где это они вообще тусуют? это кулуары вообще чего?

Ксения Собчак:

Кехман лично запретил выступление Филиппа Киркорова на частном (!) мероприятии в МХТ имени Горького.

По моим данным, речь шла о крупной компании, которая провела корпоратив в театре. Заплатили большие деньги, сверх этого Кехман заставил заплатить 5 млн за обязательный кейтеринг.

А потом сказал, что Киркоров отменяется и причина его отмены "звонок из АП". А вот своим друзьям озвучил другую версию – что это его акт самоцензуры чтобы "абы чего не вышло"))

Арина Бородина:

По поводу отмены вчерашней премьеры "Иван Васильевич меняет всё" в кинотеатре "Октябрь". ТНТ участливо описывал проблему из-за которой показ фильма внезапно, буквально день в день, отменили – авария, дескать, отключение света в ЦАО города Москвы, целых двух кабельных линий! Это, конечно, безобразие и чп. "Из-за отключения электричества некоторые мероприятия могли быть отменены…", – в частности, сказано в комментарии пресс-службы ТНТ.

Но внимательные зрители обращают внимание на состав участников новогоднего фильма ТНТ, в котором снимались и гости "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой, вызвавшей большой скандал. Среди совпадений – Филипп Киркоров и Анна Асти. Может ещё кто… Травмирующая тема с непонятными последствиями. Киркоров вон как оправдывался при встрече с Песковым. Кому-то, вероятно, не захотелось ассоциаций спустя всего пару дней на фоне скандального шлейфа.

Наконец, к вечеру вторника Киркоров выпустил извинения, а вместе с ним ещё Дима Билан и Лолита Милявская. Сторонники Путина и войны извинений, очевидно, не приняли, а противники рассуждают, как далеко режим готов зайти в демонстративном закручивании гаек.

Ярослав Белоусов:

Новиопозвезды Киркоров, Билан и Лолита выложили покаянно-возмущенные обращения после своего позора в "Мутаборе".

Причем, все трое открыто признаются, что сделали это ради того, чтобы их не лишили заработка на "Голубых огоньках". Киркоров у нас, оказывается, патриот, Билан вообще перед родственниками бойцов СВО готов выступать, и только Милявской приходится униженно давить на "человечность". В общем, как дети выпрашивают конфеты у взрослых: любой аргумент найдут.

Но у меня вопрос: а каким должен быть культурный уровень человека, чтобы вообще на этих бродяг любоваться? И насколько надо быть мазохистом, чтобы заниматься этим в новогоднюю ночь?

Анастасия Миронова:

Занятно, Киркоров сказал "Я артист только своей страны", "Я патриот только своей страны". Но не сказал "Я гражданин только одной страны". А раскаяние его больше, чем у других похоже на плевок. Такой прямо игривый плевок. Пародия на комсомольское собрание. С прищуром "Ну вы же все понимаете". Понимаем. Не знал о формате мероприятия и по чистой случайности пришел туда полуголым. Мне, честно говоря, до наготы дела нет. Просто уже хочется телевизор без этого чуда в перьях

Марина Ахмедова:

Веером пошли извинения от гостей вечеринки. Гляжу на эти невинные напуганные лица и спрашиваю себя – "А это что ж их так напугало?". Не верю, что только наша с вами реакция. Она бы такого эффекта не дала. Там что-то посерьезней. А то ведь Милявская собиралась на свое 70-летие такую же вечеринку закатывать. Но прошла пара дней, и куда все делось – куда делся этот гонор перед досадным быдло, которое смеет что-то рассказывать звёздам про мораль. Киркоров и не собирался перед простыми смертными извиняться, он сразу бросился в объятия пресс-секретаря президента. Но вот теперь сидит и оправдывается как миленький. Смотришь на извинения, и, пожалуй, ещё противней от этой попытки душевного стриптиза, чем от стриптиза телесного. То, что обнажается в этих извинениях, так же некрасиво, как их дряблые телеса. И дешёвые манипуляции некрасивы. Даже в извинениях Киркоров подводит к тому, что он артист – масштабный. И извиняется лишь потому, что он – великий. С него, стало быть, и спрос больше.

Станислав Белковский:

Господин Путин, произошла чудовищная ошибка.

Шёл в комнату, попал в другую (с).

Кто-то ещё думает, что при тоталитаризме действительно можно уцелеть.

Дмитрий Колезев:

Признаюсь, я недооценил тяжесть ситуации, когда предположил, что участников "голой вечеринки" российские власти не будут перевоспитывать. Взялись, и еще как. Рэпер VACIO получил 15 суток, более известные и статусные гости вынуждены были извиняться, некоторые даже по два раза – как Филипп Киркоров. Ивлеева записала отдельные извинения и пообещала перечислить все деньги на благотворительность (странно, что не на нужды фронта). Сегодня с извинениями синхронно выступили Билан, Лолита, Киркоров. В общем, им явно накрутили хвоста старшие товарищи. (Даже интересно, кто должен был просить Киркорова принести извинения? Лично Вайно, Кириенко или кто-нибудь рангом пониже, типа Сергея Новикова?).

Похоже, что "голая вечеринка" угодила в какое-то больное место. Это больное место – разрыв между пропагандистской картинкой ("все для фронта, все для победы", традиционные ценности, скрепы) и реальной жизнью (роскошное потребление элиты, разнузданный отдых и возмутительный отказ сменить баленсиагу на добротные лапти). Оргии не запрещены, но демонстрировать их не нужно. Учитесь у тех, кто прячет шесты для стриптиза в недрах своих дворцов.

Андрей Никулин:

Вообще-то возвращение открытого покаяния перед обществом, а на деле перед одним, главным представителем этого общества – старый, почти забытый, но возвращающийся вместе с прочими рудиментами советской эпохи жанр.

Раньше у нас извинялись перед Рамзаном Ахматовичем, но это, все же, казалось неким исключением, спецификой далекого региона, которая иногда случайно распространяется за его пределы.

Теперь же, похоже, начинает возвращаться старый, большой жанр.

И вина гостей вечеринки не в том, что они как-то плохо проводили время, а в том, что наглядно, показательно продемонстрировали, что смеют существовать в повестке дня иной, чем у Первого Гражданина. Что в последнее время очень не одобряется.

Когда обедает король, обедает и стража, а так же те, которых эта стража сторожит...

А когда король увлекается танчиками, то клеить их должны и все остальные. Иное поведение будет воспринято, как вызывающая крамола, чреватая заключением – куда там их в сказке отправляли? – на острове Берцовой кости.