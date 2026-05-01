Молодёжное "Яблоко" в Свердловской области объявило о самороспуске

Молодёжное крыло свердловского отделения партии Яблоко объявило о своей ликвидации. В заявлении организации говорится, что в нынешних условиях продолжать работу невозможно.

"В связи с прошедшими событиями, ликвидационной комиссией Свердловского Молодёжного "Яблока" было принято решение о ликвидации организации. Спасибо всем что были с нами!", – сообщили активисты в Telegram.

29 апреля пресс-служба партии сообщила об обысках в Екатеринбурге и задержании главы регионального отделения Максим Петлин, а также активистов Егора Ткаченко и Елизаветы Кабак. Позднее всех троих отпустили из отдела полиции, уголовные дела против них, по данным СМИ, не возбуждены.

Председатель партии Николай Рыбаков назвал происходящее частью кампании давления на "Яблоко". Член политкомитета партии Иван Большаков связал действия силовиков с подготовкой к выборам в Госдуму, которые должны пройти в сентябре.

По информации "Коммерсант-Урал", интерес силовиков мог быть связан с акцией "Вечер писем политзаключённым", в рамках которой участники писали письма осуждённым.