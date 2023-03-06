Молодёжный эскапизм из-за войны. Движение "Рёдан" проникло даже в Украину

Полиция Киевской области 5 марта обнародовала данные, связанные с молодежным движением "Рёдан", появившимся в России: в Телеграме существуют 160 украинских групп. По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небытова, в них зарегистрированы 1600 подростков в возрасте 12–17 лет. Небытов заявил, что украинские спецслужбы считают движение "Рёдан" информационно-психологической операцией России на территории Украины, но подчеркнул, что в украинских сообществах зарегистрированы патриотически настроенные молодые люди. Эксперты говорят, что распространение движения в Беларуси, России и Украине связано с желанием молодых людей спрятаться от реальности войны.

"Молодые люди патриотически настроены, но молодежи нужно помочь разобраться в ситуации, когда ее пытаются использовать для насилия в нашей стране", – заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Он также сообщил, что в Украине возникло движение "АнтиРёдан".

С конца февраля, когда о "Рёдан" стало известно в России, его сторонники появились и на улицах многих украинских городов: в Харькове, Киеве, Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Житомире. В течение двух дней в конце февраля в разных регионах Украины прошло около 30 собраний молодёжи, как сообщили в Национальной полиции Украины.

В Украине уже заблокировали по меньшей мере 30 каналов и групп "ЧВК Рёдан". Аббревиатура ЧВК расшифровывается как "частная военная компания", что намекает на "ЧВК Вагнера", которая участвует в войне против Украины. Тем не менее некоторые участники российского движения говорят, что аббревиатура ЧВК является шуточной припиской и связана с брендом одежды. Впоследствии ее удалили из названия и российское движение стало использовать только слово "Рёдан", что указывает на субкультуру, связанную с японской мангой Hunter x Hunter о преступной группировке "Геней Рёдан". Символ этой группировки – паук, который носят участники движения в сочетании с клетчатыми штанами.

Один из лидеров "Рёдан" из Красноярска объясняет в соцсетях, что главная идея движения – "это борьба за справедливость и свободу самовыражения, что молодежь хочет, чтобы ее не преследовали и не притесняли из-за одежды, прически, чтобы людей воспринимали такими, какие они есть, потому что, в противном случае, будет, что будет". Видимо, подразумеваются агрессивные драки. Именно массовые драки в торговых центрах в Москве и Петербурге и привлекли внимание к движению: это противостояние связано с внешним видом, так как "Рёдан" выступает против "офников", то есть "гопников и хулиганов", скинхедов, ищущих повод для агрессивной драки. Так называемые "офники" начали публично унижать сверстников, не отвечающих, по их мнению, общепринятым нормам внешнего вида.

Одним из первых городов в Украине, где появились сторонники движения, стал Львов, где 27 февраля подростки стали распространять информацию о разных местах, где планируются массовые драки. Полиция пресекла насильственные действия, а также призвала жителей сообщать о скоплении молодежи в городе.

Субкультура запускается искусственно и массово, пытаются показать, что это происходит не только в России, но и в Украине

– Информацию, которую подавали подростки, полиция проанализировала. Есть данные, что где-то дрались за остановкой, но массовой запланированной потасовки не произошло. Считаю, что это радикальное движение было искусственно запущено в Украину из России. Там это движение разрешается и давно есть. В украинском обществе нет проблем с самовыражением молодежи, никто никого не притесняет на основании внешнего вида. Поэтому, как я понимаю, эта субкультура запускается искусственно и массово, определяются координаторы, которые пытаются показать, что это происходит не только в России, но и в Украине, к тому же во время войны с Россией. Думаю, что к этому имеют отношение российские спецслужбы, чтобы дестабилизировать ситуацию, – говорит Игорь Зинкевич, депутат Львовского горсовета, который отслеживал ситуацию в городе совместно с полицией.

Несмотря на то, что многие украинские чиновники связывают "Рёдан" с российским влиянием, глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина считает, что движение "Рёдан" – влияние западного мира. Тем не менее, например, в Беларуси сторонники "Рёдан" не отделяют себя от аналогичного движения в России. В телеграм-сообществе "Рёдан Беларусь" подчеркивается, что, с одной стороны, для сторонников движения флаг не имеет никакого значения (тут можно найти картинки с перечеркнутыми красно-зелеными и бело-красно-белыми белорусскими флагами), но, с другой стороны, белорусские сторонники движения используют стикеры с изображением российского флага. Интересно и то, что как белорусские, так и украинские телеграм-каналы возникли приблизительно в одно и то же время – в конце февраля, одновременно с первыми драками подростков, которые синхронно произошли в Беларуси, России и Украине. 28 февраля в Гомеле, в торговом центре "Сикрет", были задержаны более 200 человек, абсолютное большинство из которых несовершеннолетние. В сообществе "Рёдан Беларусь" – приблизительно 400 подписчиков, в минском, открытом 23 февраля, – 300 человек.

Сторонников движения в Украине больше всего в соцсети тикток. В телеграме появился канал "ЧВК Украина". По словам начальника управления Львовского горсовета Андрея Закалюка, городские власти сейчас изучают ситуацию в школах, пытаясь выяснить, как новая субкультура влияет на подростков:

– Любая вещь, приводящая к массовому ненормальному поведению и массовому участию детей, в этой ситуации подростков, представляет угрозу. Пока непонятно, чего хотят львовские подростки. Неизвестно, кто зачинщик. Многие молодые люди, как правило, просто подражают. Это вопрос к взрослым: что мы делаем? Я бы не говорил, что это вина детей. Если поговорить с каждым по отдельности и объяснить угрозы и риски, то 99 процентов поймут и перестанут это делать. Это подростки, и они любят рисковать. Но я уверен, что в Украине это движение быстро сойдёт на нет, – говорит Андрей Закалюк.

Во Львове местным властям и полиции удалось не допустить массовой драки. Получилось это сделать и в Киеве: как сообщает пресс-служба киевской полиции, в Печерском районе благодаря своевременному реагированию конфликт удалось пресечь, участников доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. А вот в Харькове возбудили уголовное дело по статье 294 (массовые беспорядки) и статье 304 (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность) Уголовного кодекса Украины.

По сообщению начальника Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергея Болвинова, полицейские обнаружили чаты в телеграме, через которые подростки собирались и координировали свои действия 27 февраля.

Не думаю, что подростки знали, что это движение из России. Многие думают, что это просто драка, что это самовыражение

На сегодняшний день в Украине заблокированы 18 каналов и групп, созданных для дестабилизации внутренней ситуации в Украине из-за нового молодежного движения, заявил Василий Богдан, руководитель Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины. По его словам, в управления и отделы полиции пригласили более 700 человек. Большинство из них – несовершеннолетние. Ювенальная полиция проводит профилактические мероприятия с подростками и родителями.

"Искусственное распространение такой субкультуры – попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и втянуть подростков в противоправную деятельность", – говорится в официальном сообщении Национальной полиции Украины. Совместно с сотрудниками украинской киберполиции сейчас устанавливают источники финансирования, администраторов информационных каналов и организаторов массовых мероприятий.

Почему именно российская субкультура завоевала украинских подростков, которые столкнулись с последствиями войны России в Украине? Эксперт по правам ребенка в Украине Кристина Шабат считает, что всё дело в том, насколько сложен подростковый возраст:

– Просто есть хаос, искусственно созданный и контролируемый. Полиция контролирует это движение. Если подростки не имеют какой-либо альтернативной среды, ищут свое место в мире, то в таком случае они попадают в такую субкультуру. Новые субкультуры – это нормально для подростков, но какова цель движения и почему оно создается, что хотят сделать? Не думаю, что подростки знали, что это движение из России. Многие думают, что это просто драка, что это самовыражение, и не думают о последствиях, – говорит Кристина Шабат.

О том, что собой представляет движение "ЧВК Рёдан" в Украине, рассказывает аналитик киевского Центра гражданских свобод, эксперт по субкультурным и крайне правым группам Вячеслав Лихачёв:

– Каким образом движение "Рёдан" так быстро распространилось в Украине?

Молодые люди из Украины в значительной степени продолжают находиться в одном информационном поле с российскими собратьями

– Проблематично говорить об этом кружке подростков как о движении даже в России. Но в России, по крайней мере, какой-то кружок подростков действительно есть. В России "ЧВК Рёдан" стал медийным и известным в силу того, что четверо его представителей случайным образом удачно оказались в состоянии дать отпор прицепившимся к ним из-за внешности гопникам и попасть на видеокамеры. Но в Украине движения "Рёдан" нет. Есть несколько десятков подростков, которые стали эксплуатировать название, создавая телеграм-каналы. Я говорю "эксплуатировать", потому что смысла слова "Рёдан" они, видимо, не понимают: его неправильно пишут по-украински в соцсетях. Я думаю, что, скорее всего, речь идет о том, чтобы немножко поэксплуатировать медийный хайп, создать телеграм-каналы или группы в социальных сетях и впоследствии заработать на рекламе, поскольку это слово находится в топе популярных запросов. Запросы на это непонятное звукосочетание за последние дни действительно были популярны. Но люди, ищущие его, никакого отношения ни к субкультуре, ни к движению "Рёдан" не имеют.

В случае украинских подростков, большим и неприятным для них сюрпризом стало то, что их моментально связали с якобы инспирированной в подрывных целях из России субкультурой. Это с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что молодые люди из Украины в значительной степени продолжают находиться в одном информационном поле с российскими собратьями. Дней пять назад в одном из торговых центров в Украине сторонники здорового образа жизни и околофутбольные фанаты 14–15-летнего возраста вышли на улицы украинских городов на медийной волне вокруг движения "Рёдан", чтобы, дескать, никто не собирался и не устраивал массовые драки. И если бы не быстрое и эффективное вмешательство полиции (нужно отдать им должное) – представители двух этих групп неизбежно подрались бы друг с другом. Таким образом мы получили несколько сотен задержанных подростков, больше всего в Харькове. И на этом в Украине – всё.

– Тем не менее Национальная полиция Украины уже регистрирует около 30 таких собраний в разных городах Украины. Во Львове даже открыли уголовное дело по статье "массовые беспорядки". Всё-таки в этом есть, наверное, не только медийная шумиха.

– Конечно, подростки на улицы физически действительно вышли, другое дело, что они не относятся к этому движению, им приписали это журналисты. Надо сказать, что в сообщениях украинской полиции вопрос о принадлежности задержанных молодых людей к какой-либо субкультуре обходится молчанием или оговорками. Только в журналистских пересказах и сообщениях полиции молодые люди однозначно атрибутируются как члены движения "Рёдан" или сторонники субкультуры "Рёдан" или же их противники. То есть люди, действительно, физически выходили, реальные задержания были, призывали не допустить и пресечь. Определённую роль сыграло и то, что в Украине действует военное положение, у нас сейчас в отношении свободы собраний действуют законные ограничения. И полиция молодых людей задерживает. Поскольку уже закрепилось, что "Рёдан" – это инспирированное из России агрессивное молодежное движение, наверное, этим молодым людям тоже что-нибудь влетит. Я полагаю, не уголовное преследование, но какое-нибудь административное взыскание.

– Как война влияет на поведение молодых людей в Украине? Сказывается ли она на их поведении и действиях?

– Комендантский час действует в некоторых украинских городах. Подростки немножко меньше вовлечены в обычную подростковую социализацию, чем это было раньше. И роль виртуального пространства для общения, обмена идеями и вообще влияние виртуальной реальности, каналов, групп и чатов на подростков значительно больше. С другой стороны, война влияет в том смысле, что очень легко про всё, что угодно, сказать, что оно идёт из России, вот, например, молодежное движение идёт из России или инспирировано из России российскими спецслужбами. Люди достаточно взвинчены, год находятся в экстремальной стрессовой ситуации – это не проходит зря, особенно для подросткового сознания. Всё это очень влияет с точки зрения обострения реакции и снижения способности к критическому восприятию информации. В этом смысле влияние, конечно, есть.

А вот в чем влияния нету, и это на самом деле очень показательно, несмотря на год полномасштабной агрессии и девять лет войны в целом, – молодежное субкультурное пространство чатов и телеграмм-каналов остается если не единым, то, по крайней мере, все равно речь идёт о сообщающихся сосудах России и Украины. Никто специально в Украине не инспирировал создание подрывной субкультуры, никакие там "ольгинские" боты украинские группы искусственно не создавали для того, чтобы к чему-то там сподвигнуть украинскую молодежь. Это произошло естественным образом, потому что украинские подростки читают те же российские каналы, или есть какие-то общие субкультурные группы, с одной стороны, анимешные, с другой стороны, субкультурных противников этих анимешников.

Ведь несчастная группа из восьми подростков в торговом центре в Москве становится медийным событием не только в Москве, но и в украинских телеграм-каналах, это становится достаточно значительным медийным событием, если сотни молодых людей выходят на улицы украинских городов в поисках представителей этой самой субкультуры. Откуда-то они о ней узнали, вряд ли из украинских СМИ. То есть, как это ни парадоксально, как ни удивительно, но раз за разом, это не единственный пример. Практика показывает, что украинские и российские сети виртуальных пространств, в которых общаются по крайней мере подростки и молодёжь, остаются в значительной степени сообщающимися. И в этом смысле, как это ни странно, но год полномасштабной войны и девять лет войны в целом не разорвали эти информационные связи, они до сих пор в значительной степени могут влиять на события: происходящее в информационном пространстве в России влияет на украинскую информационную среду.

– Несмотря на жестокую войну, развязанную Россией против Украины, украинские подростки не чувствуют неприятия к тому, что исходит из российского информационного пространства?

В одной стране подростки скрываются в воображаемом мире от реально сыплющихся на них бомб, а в другой – от реально сыплющихся им в почтовые ящики повесток

– Это сложный вопрос. Может, и чувствуют. Скорее, если говорить об условной анимешной субкультуре, к которой относится и движение "Рёдан", то это же субкультура эскапизма. Это подражание, особенно когда речь доходит до какого-то отождествления с героями любимой манги 1990-х годов. Доходит до подражания во внешнем виде, в одежде, в поведенческих стереотипах, как это произошло в случае с этим несчастным кружком в Москве. Это же проявление эскапизма. Кто-то там подражает персонажам Толкиена, кто-то подражает персонажам японской манги, но всё это продиктовано стремлением отгородиться от суровой, некомфортной, жестокой окружающей реальности и уйти в воображаемый романтический мир. Как раз в условиях, когда окружающая реальность становится еще более жестокой и некомфортной, чем обычно, люди, индивидуально склонные к подобному эскапизму, будут уходить в него более глубоко. И в этом смысле как раз всё происходящее в окружающем большом, реальном мире, напрямую не сказывается на поведении людей в виртуальном выдуманном мире, в этой фанатской вселенной. С другой стороны, сам факт того, насколько молодые люди глубоко уходят в эту фанатскую вселенную, в значительной степени обусловлен тем, что происходит в окружающем жестоком мире. Ровно этим.

– То есть мы можем говорить о том, что вот этот эскапизм, он и в России, и в Украине имеет одинаковые корни. И там, и там подростки в какой-то степени пытаются убежать от военной риторики, от войны?

– Наверное, если очень обобщенно говорить, то – да. Если считать, что в одной стране подростки скрываются в воображаемом мире от реально сыплющихся на них бомб, а в другой – подростки скрываются в воображаемом мире от реально сыплющихся им в почтовые ящики повесток, то они исходят из одного и того же. Да, конечно, таков вообще механизм функционирования всех фанатских субкультур, – говорит Вячеслав Лихачёв.