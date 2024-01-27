Моргенштерн утверждает, что его не пустили в ОАЭ после интервью Собчак

Рэпер Алишер Моргенштерн утверждает, что Объединённые арабские эмираты, где он жил в последнее время, закрыли ему въезд в страну. Он сообщил об этом на фоне проблем со въездом или с концертной деятельностью, которые начали появляться в ряде стран, таких как Индонезия и Таиланд, у других российских музыкантов или артистов, признанных в России "иностранными агентами" или выступавших против войны.

По словам Моргенштерна, о запрете на въезд в ОАЭ ему сообщили около месяца назад в аэропорту, когда он собирался вернуться в Дубай из Таиланда. Ранее, как утверждает артист, у него в ОАЭ начали отменять концерты. Он жил в стране как турист, не оформляя вид на жительство.

Рэпер предположил, что запрет на въезд может быть связан с его интервью журналистке Ксении Собчак, в котором он в ноябре прошлого года рассказывал о своей жизни в Дубае. Моргенштерн предполагает, что некие "злые люди, когда посмотрели мое интервью Собчак, где я хвалюсь, что наконец-то за два с половиной года в Дубае встал на ноги, купил квартиру, открыл недвижимость", решили ему навредить. Что это за люди - он не сказал. При этом Моргенштерн подчеркнул, что "никогда не делал со сцены политических заявлений" и надеется на "скорейший диалог" с властями ОАЭ о том, чтобы ему разрешили въезд.

В мае 2022 года Минюст России включил Моргенштерна в список "иностранных агентов". После российского вторжения в Украину он высказывался против войны. В недавнем интервью Собчак он говорил, что не хочет делать "политических высказываний". Ещё до войны представители российских властей обвиняли его в пропаганде наркотиков и оскорблении ветеранов.

Накануне пограничники в аэропорту Денпасар на острове Бали не позволили въехать в Индонезию российскому комику Максиму Галкину, также включённому российскими властями в список "иностранных агентов" и выступающиему против войны. 27 января он должен был дать на Бали концерт. Однако в аэропорту его задержали, несмотря на наличие гастрольной визы.

Галкин написал в инстаграме, что его не впустили в Индонезию по просьбе российских властей. "Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали", — утверждает Галкин.

Ранее концерты Галкина и ещё одного комика — Руслана Белого — были отменены в Таиланде. Транслирующее позицию Кремля российское государственное агентство ТАСС тогда заявляло со ссылкой на источник в таиландской развлекательной индустрии, что причиной отмены могла быть политическая позиция артистов. Белый утверждал, что российское диппредставительство в Таиланде обращалось к властям страны с просьбой не допустить выступлений российских артистов, на которых могут прозвучать политические высказывания. Адвокат Сергей Жорин, которого цитирует государственное российское агентство РИА Новости, утверждает, что, в частности, в Таиланде действительно есть "чёрные списки" артистов, "сформированные с учётом позиции российских властей".

На днях в Таиланде были задержаны музыканты группы "Би-2", ранее также осудившие войну. Впоследствии их приговорили к штрафу и предписали покинуть Таиланд.