Мосгорсуд начал рассмотрение нового дела в отношении Навального

Московский городской суд начал рассмотрение по существу нового уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального. Заседание проходит во Владимирской области, в колонии №6, где политик отбывает наказание.

Прессу в зал не допустили. Журналистам выделили специальное помещение, куда поставили экран с трансляцией заседания. Корреспонденты жалуются на плохое качество звука, видеотрансляция прерывается. Родителей оппозиционера также не допустили в зал заседания.

Навальный и его адвокаты попросили об отводе судьи Андрея Суворова, но в этом им было отказано. Также сообщается, что на заседании суда прокуратура просит о полном закрытии процесса над политиком.

"Медиазона" отмечает, что все суды по делам Навального – открытые, а значит, что любой человек должен иметь возможность прийти на заседания. В прошлом году журналистам также разрешали смотреть заседание только в специальном помещении, где поставили экран с трансляцией, которая переодически прерывалась, а на последнем слове политика её отключили без объяснения причин.

Вместе с оппозиционером также судят бывшего технического директора ютуб-канала "Навальный Live" Даниэля Холодного.

Навального обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса. Самая тяжёлая из этих статей – о создании экстремистского сообщества. Такими сообществами российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. По этой статье может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.

Другие статьи – призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме.

Навальный и его соратники утверждают, что по предъявленным обвинениям ему грозит до 30 лет лишения свободы. Свою вину он не признаёт. Уголовное преследование оппозиционер считает политическим.