Мосгорсуд оставил в силе приговор акционисту Павлу Крисевичу

Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор в пять лет лишения свободы акционисту Павлу Крисевичу и оставил его в силе. Об этом сообщает "Медиазона".

По данным издания, в зал суда пустили только адвоката Леонида Соловьева и несколько журналистов. Остальных отправили в зал для трансляций. Крисевич попросил суд перенести заседание, чтобы "поучаствовать в выборах". Его ходатайство не было удовлетворено.

В октябре 2022 года суд в Москве приговорил Крисевича к пяти годам колонии общего режима по статье о хулиганстве с применением оружия. В июне 2021 года 20-летний тогда Крисевич вышел на Красную площадь и зачитал манифест против политических репрессий в России. После этого он достал охолощённый пистолет и дважды выстрелил в воздух, а в третий раз – себе в голову.

На суде Крисевич частично признал вину, но заявил, что не согласен с квалификацией своих действий. По его словам, речи о применении оружия идти не должно, так как он использовал охолощённый пистолет, не способный стрелять боевыми патронами. Он требовал либо оправдать его, либо переквалифицировать дело на административную статью о мелком хулиганстве.