Акционист Павел Крисевич приговорён к пяти годам колонии

Суд в Москве приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы за "хулиганство, совершенное с применением оружия".

Таковым суд посчитал акцию Крисевича против репрессий, которая прошла летом 2021 года на Красной площади в Москве. Акционист прочитал манифест, а затем дважды "выстрелил" из холощеного пистолета в воздух и один раз себе в голову, имитируя самоубийство.

По словам Крисечива, он стремился выразить протест против ущемления свободы мнения в России, а также произвел "устранение собственного страха". Защита планирует обжаловать приговор.

В сентябре 2021 года было прекращено уголовное дело против другой подозреваемой – журналистки Ники Самусик. Она снимала акцию Крисевича и была также задержана после перфоманса. У Самусик забрали SD-карту с фотографиями, а затем 11 часов удерживали в отделении полиции без объяснения причин. В итоге следствие посчитало, что журналистка не причастна к организации акции.

Павел Крисевич – активист из Санкт-Петербурга, проводивший художественные акции в защиту политзаключённых и против репрессий. Наиболее известной стала его акция у здания ФСБ в ноябре 2020 года. Тогда он поставил себя у креста в образе Иисуса на Лубянской площади в Москве, а у его ног горели папки, символизирующие уголовные дела.

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