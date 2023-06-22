Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal Гершковича

Мосгорсуд отклонил апелляцию по мере пресечения для обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он останется в СИЗО до конца августа.

На заседание суда прибыла посол США в России Линн Трейси и представители других иностранных дипмиссий. По данным "Соты", несмотря на то, что дело Гершковича рассматривается в закрытом режиме, дипломатам разрешили присутствовать на заседании.

Трейси после заседания суда вновь заявила о безосновательном аресте американского журналиста и призвала власти России немедленно освободить его.

Журналист WSJ Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО "Лефортово". ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.

Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несёт в Украине ЧВК "Вагнер".

Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения – в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.

Новость дополняется