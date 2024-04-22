Мосгорсуд оставил журналистку Антонину Фаворскую под арестом

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест журналистки Антонины Фаворской и оставил её в СИЗО. Об этом сообщает "Медиазона".

Заседание прошло в закрытом режиме. В зал суда пустили слушателей только на оглашение решения, запретив общаться с Фаворской. Поддержать журналистку пришли около 30 человек, среди них – родители оппозиционного политика Ильи Яшина и мама Алексея Навального.

Антонину Фаворскую обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Таковым следствие называет основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией. По версии следствия, Фаворская собирала материалы, снимала и монтировала видеоролики и создавала публикации для фонда. 29 марта суд отправил журналистку в СИЗО.

Сама она считает, что её судят за обычную журналистскую работу. Она освещала судебные процессы над Алексеем Навальным и писала об условиях его содержания в колонии. Именно Фаворская сняла последнее видео с оппозиционером 15 февраля.