Мосгорсуд оставил журналистку Антонину Фаворскую под арестом

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест журналистки Антонины Фаворской и оставил её в СИЗО. Об этом сообщает "Медиазона".
Заседание прошло в закрытом режиме. В зал суда пустили слушателей только на оглашение решения, запретив общаться с Фаворской. Поддержать журналистку пришли около 30 человек, среди них – родители оппозиционного политика Ильи Яшина и мама Алексея Навального.
Антонину Фаворскую обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Таковым следствие называет основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией. По версии следствия, Фаворская собирала материалы, снимала и монтировала видеоролики и создавала публикации для фонда. 29 марта суд отправил журналистку в СИЗО.
Сама она считает, что её судят за обычную журналистскую работу. Она освещала судебные процессы над Алексеем Навальным и писала об условиях его содержания в колонии. Именно Фаворская сняла последнее видео с оппозиционером 15 февраля.
- Фаворскую задержали 17 марта в кафе после посещения могилы Алексея Навального на Борисовском кладбище - из-за анонимного звонка о неизвестном совершённом преступлении. На следующий день её арестовали на 10 суток по статье о неповиновении полицейским: якобы Фаворская отказалась предъявить им документы, "демонстративно махала руками, хватала за форменное обмундирование и пыталась убежать".
- 27 марта журналистка должна была выйти из московского спецприёмника "Сахарово", однако на выходе её снова задержали и повезли на обыск домой.
- По предъявленной статье Фаворской грозит до 6 лет лишения свободы.
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