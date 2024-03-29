Российские журналисты выступили против преследования Фаворской

Журналисты российских независимых изданий выступили с открытым письмом против преследования свободной прессы. Поводом для него стал арест в пятницу корреспондентки издания SOTAvision Анастасии Фаворской. Обращение будет направлено верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В обращении журналисты и правозащитники называют преследование Фаворской и её коллег одним из симптомов усугубления антидемократического режима в России. Они подчёркивают, что сама журналистская работа по освещению чувствительных для властей тем расценивается властями как преступная.

Преступниками и экстремистами, напоминают авторы послания, власти могут счесть не только оппозиционных политиков, но и защищающих их адвокатов и освещающих их деятельность журналистов.

Обращение подписали известные российские журналисты и медиаменеджеры, работающие в изданиях SOTAvision, "Новая газета - Европа", "Медиазона", The New Times, "7х7", Deutsche Welle, активисты правозащитных организаций. Сбор подписей продолжается.

Журналистка SOTAvision Антонина Фаворская (Кравцова) была арестована в Москве 29 марта по обвинению в участии в экстремистской организации. Таковым следствие называет основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что Фаворская никогда не сотрудничала с ним. Сама она считает, что её судят за обычную журналистскую работу. Она освещала судебные процессы над Алексеем Навальным и писала об условиях его содержания в колонии.

По предъявленной статье Фаворской грозит до 6 лет лишения свободы.

Больше новостей Радио Свобода: