Мосгорсуд отменил приговор одному из лидеров ЧВК "Е.Н.О.Т"

Мосгорсуд в связи с многочисленными нарушениями отменил приговор бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Андрею Молокоедову, осужденному на 14 с половиной лет по обвинению в руководстве организованным преступным сообществом , в которое входили участники частной военной компании "Е.Н.О.Т." ("Единые народные общинные товарищества"). Дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Молокоедов останется под стражей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как рассказал изданию адвокат Молокоедова Роберт Зиновьев, в апелляционной инстанции выяснилось, что ряд доказательств по делу сфальсифицированы, а другие и вовсе не изучались.

По его словам, суд, в частности, ссылался на показания свидетелей, которые, согласно протоколам, на заседаниях не допрашивались. Также был нарушен принцип исследования уже имевшихся доказательств. В ходе судебного следствия не изучалась детализация изъятых телефонов, которая, по версии защиты, подтверждала, что Молокоедов был только знаком с лидером ЧВК "Е.Н.О.Т." Романом Теленкевичем, но сам не руководил группой.

В конце января суд в Москве приговорил Молокоедова к 14 с половиной годам лишения свободы. Следствие обвинило его в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством.

По версии следствия, в августе 2018 года двое членов ЧВК по указанию Молокоедова потребовали от жителя Туапсе Петра Супонева отказаться от права на участок стоимостью в 300 тысяч рублей в курортном селе Лермонтово. Таким образом, Молокоедов хотел решить спор между Супоневым и своим начальником – академиком РАН Михаилом Пальцевым — они были соседями. Молокоедов через знакомую журналистку обратился к лидеру ЧВК "Е.Н.О.Т." Роману Теленкевичу. Супонев заявил об угрозах в полицию, после чего всех участников преступного сообщества задержали.

Защита утверждает, что Андрей Молокоедов непричастен к тяжким преступлениям, но закон нарушить мог, активно вмешавшись в конфликт из-за земельного участка.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что в организации преступного сообщества подозреваются двое сотрудников управления ФСБ по Москве и области, майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев. Оба были задержаны, но впоследствии отпущены из-под стражи. Следствие считает, что наёмники частной военной компании "Е.Н.О.Т" по приказам своих предполагаемых кураторов из ФСБ, участвовали в разбоях, вымогательстве и кражах.