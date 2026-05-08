Мосгорсуд отменил решение о запрете сайта "ЯПлакалъ"

Московский городской суд 8 мая отменил решение Чертановского районного суда о запрете контента юмористического сайта "ЯПлакалъ" и ещё двух ресурсов с анекдотами. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. С требованием отменить решение суда первой инстанции обратились Роскомнадзор и прокуратура Москвы, отмечает "Настоящее Время".

Распространение информации, размещенной на юмористическом сайте "ЯПлакалъ", Чертановский районный суд Москвы запретил в конце апреля. 6 мая на него обратила внимание "Вёрстка". Уже спустя двое суток решение отменили.

Запретить информацию сайта требовала Чертановская межрайонная прокуратура. Она нашла на сайте "ЯПлакалъ" и еще на двух сайтах с анекдотами (anekdotovstreet.com и anekdoto.net), материалы, "которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности".

Источник РБК, близкий к судебной системе, рассказал, что Верховный суд изучил материалы по ресурсу "ЯПлакалъ" и не обнаружил экспертизы, на основании которой его материалы были признаны запрещёнными к распространению в России.

"ЯПлакалъ" – один из старейших развлекательных сайтов в рунете, основанный в 2004 году. Он публикует анекдоты, юморески, юмористические фото и мемы. В связи с большим числом посетителей сайта Роскомнадзор внес его в реестр организаторов распространения информации, что означает, что он должен подчиняться правилам "пакета Яровой", в том числе предоставлять переписку пользователей по запросу ФСБ.