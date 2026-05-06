Суд признал информацию на сайте "ЯПлакалъ" запрещённой в РФ

Чертановский районный суд Москвы запретил в России распространение информации, размещенной на юмористическом сайте "ЯПлакалъ". Решение было принято в конце апреля, информация о нём размещена на сайте московских судов. 6 мая на него обратила внимание "Верстка".

"ЯПлакалъ" - один из старейших развлекательных сайтов в рунете, основанный в 2004 году. Он публикует анекдоты, юморески, юмористические фото и мемы. В связи с большим числом посетителей сайта Роскомнадзор внёс его в реестр организаторов распространения информации, что означает, что он должен подчиняться правилам "пакета Яровой", в том числе предоставлять переписку пользователей по запросу ФСБ.

Как следует из решения суда, с иском обратилась Чертановская межрайонная прокуратура. Она нашла на сайте "ЯПлакалъ" и ещё на двух сайтах с анекдотами (anekdotovstreet.com и anekdoto.net), материалы, "которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности". Подробностей о том, что это за материалы, не приводится. Суд постановил признать всю информацию, размещённую на трёх сайтах, запрещённой к распространению в России. Это означает, что сайты должны заблокировать.

"Новость про нашу блокировку команда ЯПлакалъ и сама узнала из новостей", - говорится в паблике ЯПлакалъ Вконтакте. "Мы продолжаем шутить и "постить анекдоты"".