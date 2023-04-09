Мосгорсуд отменил международный розыск Александра Дагуцы, который, по версии следствия, участвовал в выводе из России за границу 24 миллионов долларов. Судья принял во внимание, что Дагуца заключил контракт на военную службу и отправился воевать с Украиной. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По данным газеты, Дагуца находился под подпиской о невыезде, но затем решил отправиться добровольцем в зону боевых действий. Дагуца никогда не служил в армии, поэтому и в военкомате в Москве и в представительстве ЧВК "Вагнер" заключать с ним контракт отказались.

Попасть на войну Дагуце удалось попасть через военкомат в Новороссийске. Теперь обвиняемый в выводе денег из России служит водителем-гранатомётчиком в 108-м гвардейском десантно-штурмовом полку.

Дело Дагуцы ведёт Лефортовский суд Москвы. Судье Елене Галихановой обвиняемый отправил заявление, в котором попросил приостановить процесс в связи с его участием в "специальной военной операции" (так в России официально называют войну с Украиной). Дагуца пообещал добровольно явиться в суд после окончания боевых действий или завершения его контракта. Прокуроров заявление не удовлетворило, и они добились заочного ареста обвиняемого и объявления его в розыск.

Адвокат подал жалобу в Мосгорсуд на действия гособвинения. Суд посчитал, что Дагуца отсутствует по уважительной причине и отменил розыск. Дальнейшее уголовное преследование Дагуцы будет решаться после завершения его участия в боевых действиях, пишет "Коммерсантъ".

Свою вину в выводе 24 миллионов долларов из России Дагуца не признал.

В ноябре издания "Важные истории" и "Вёрстка" рассказывали, что российские суды уже стали учитывать смягчающим обстоятельством участие в войне в Украине или объявленное желание участвовать в ней. По подсчётам "Важных историй", только в четверти приговоров воевавшие в Украине получили такое же строгое наказание, как и большинство осуждённых по тем же статьям.

В октябре 2022 года Госдума приняла поправки к закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", разрешившие мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления, за исключением ряда составов, в том числе изнасилования несовершеннолетнего или захвата заложника. По всей видимости, законопроект используется для привлечения к службе в ЧВК "Вагнер" заключённых российских колоний.

В марте 2022 года закон, разрешающий подозреваемым и обвиняемым по уголовным преступлениям средней тяжести пройти призыв в армию для участия в войне с Россией подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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