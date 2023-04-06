Государственная дума рассмотрит законопроект, разрешающий судам, прокурорам и следователям закрывать уголовные дела небольшой и средней тяжести, если обвиняемые выразили готовность пройти службу в "воинских формированиях". Документ, внесённый Законодательным собранием Челябинской области, выложен в базе данных парламента.
В пояснительной записке говорится, что в условиях войны с Украиной Москва уже привлекает к службе граждан, совершивших преступления. "Таким образом государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством", — отмечают авторы.
Преступлениями небольшой тяжести Уголовный кодекс признаёт "умышленные и неосторожные деяния" с максимальным наказанием в три года лишения свободы, средней тяжести — "умышленное деяние" с максимальным сроком в пять лет лишения свободы, например грабёж, вымогательство, убийство в состоянии аффекта, развратные действия в отношении несовершеннолетних и призывы к террористической деятельности.
- В ноябре издания "Важные истории" и "Вёрстка" рассказывали, что российские суды уже стали учитывать смягчающим обстоятельством участие в войне в Украине или объявленное желание участвовать в ней. По подсчётам "Важных историй", только в четверти приговоров воевавшие в Украине получили такое же строгое наказание, как и большинство осуждённых по тем же статьям.
- В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешащий подозреваемым и обвиняемым по уголовным преступлениям средней тяжести пройти призыв в армию для участия в войне с Россией.
- В октябре 2022 года Госдума приняла поправки к закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", разрешившие мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления, за исключением ряда составов, в том числе изнасилования несовершеннолетнего или захвата заложника. По всей видимости, законопроект используется для привлечения к службе в ЧВК "Вагнер" заключённых российских колоний.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.