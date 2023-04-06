Государственная дума рассмотрит законопроект, разрешающий судам, прокурорам и следователям закрывать уголовные дела небольшой и средней тяжести, если обвиняемые выразили готовность пройти службу в "воинских формированиях". Документ, внесённый Законодательным собранием Челябинской области, выложен в базе данных парламента.

В пояснительной записке говорится, что в условиях войны с Украиной Москва уже привлекает к службе граждан, совершивших преступления. "Таким образом государством признается возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством", — отмечают авторы.

Преступлениями небольшой тяжести Уголовный кодекс признаёт "умышленные и неосторожные деяния" с максимальным наказанием в три года лишения свободы, средней тяжести — "умышленное деяние" с максимальным сроком в пять лет лишения свободы, например грабёж, вымогательство, убийство в состоянии аффекта, развратные действия в отношении несовершеннолетних и призывы к террористической деятельности.