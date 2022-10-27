Госдума разрешила мобилизацию судимых по тяжким статьям

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий запрет призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

К категории тяжких российский Уголовный кодек относит преступления, за которые можно получить более пяти лет лишения свободы. Таким образом, депутаты разрешили отправлять на войну недавно отсидевших, в том числе за грабежи и наркоторговлю.

Новый закон, по прежнему, запрещает призыв по мобилизации для осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также по так называемым террористическим и экстремистским статьям. Отправлять на войну нельзя будет судимых за захват заложников, организацию или участие в незаконных вооруженных формированиях, участие в вооруженных конфликтах и военных действиях в целях, противоречащих интересам России.

В то же время судимые за тяжкие преступления против военной службы в период мобилизации - например, дезертирство и неисполнение приказа, после отбытия наказания или в случае условного срока, могут быть снова призваны на войну.

По данным правозащитников, военкоматы с начала мобилизации уже призывали судимых за тяжкие преступления, нарушая таким образом запрет, который сегодня отменила Госдума.

Вербовкой заключённых в российских колониях занималось "ЧВК Вагнера", а после объявления мобилизации, как писали "Важные истории", начало и министерство обороны.

Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В сентябре издание сообщало, что таким образом ЧВК завербовала почти шесть тысяч человек.