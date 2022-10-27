Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Госдума разрешила мобилизацию судимых по тяжким статьям

Иллюстративное фото

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий запрет призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

К категории тяжких российский Уголовный кодек относит преступления, за которые можно получить более пяти лет лишения свободы. Таким образом, депутаты разрешили отправлять на войну недавно отсидевших, в том числе за грабежи и наркоторговлю.

Новый закон, по прежнему, запрещает призыв по мобилизации для осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также по так называемым террористическим и экстремистским статьям. Отправлять на войну нельзя будет судимых за захват заложников, организацию или участие в незаконных вооруженных формированиях, участие в вооруженных конфликтах и военных действиях в целях, противоречащих интересам России.

В то же время судимые за тяжкие преступления против военной службы в период мобилизации - например, дезертирство и неисполнение приказа, после отбытия наказания или в случае условного срока, могут быть снова призваны на войну.

По данным правозащитников, военкоматы с начала мобилизации уже призывали судимых за тяжкие преступления, нарушая таким образом запрет, который сегодня отменила Госдума.

Вербовкой заключённых в российских колониях занималось "ЧВК Вагнера", а после объявления мобилизации, как писали "Важные истории", начало и министерство обороны.

Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В сентябре издание сообщало, что таким образом ЧВК завербовала почти шесть тысяч человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG