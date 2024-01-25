Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии

Московский городской суд приговорил бывшего командира донецких сепаратистов, полковника запаса ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму.
Также суд запретил Стрелкову администрирование интернет-ресурсов на три года. Время, проведенное им в следственном изоляторе, будет включено в срок лишения свободы.
Ранее обвинение запросило для Стрелкова наказание в виде 4 лет 11 месяцев колонии общего режима. Максимальный срок по этой статье – 5 лет лишения свободы. Заседания суда проходили в закрытом режиме.
После оглашения приговора адвокат Александр Молохов, защищающий Стрелкова, сообщил "Интерфаксу", что приговор будет обжалован.
Издание "Медиазона" пишет, что задолго до начала заседания в четверг перед Мосгорсудом выстроилась огромная очередь - по большей части из журналистов. Из-за образовавшейся толпы на подходе к зданию поставили железные ограждения. Стоящий рядом полицейский пропускал ко входу только журналистов и участников процесса. В здание пустили жену обвиняемого Мирославу Регинскую.
"Медиазона" также отмечала, что у суда дежурит автозак.
Игоря Стрелкова, который с радикально антиукраинских позиций критиковал российские власти и ход войны в Украине, задержали в июле прошлого года. С тех пор он находится в СИЗО в Москве. Сообщается, что в призывах в экстремизме его обвинили из-за двух записей в телеграм-канале. Одна из них содержала фразу "За это расстреливать мало" – речь шла о чиновниках, которые, по мнению Стрелкова, препятствуют денежным выплатам участникам войны. Следствие усмотрело в ней призыв к экстремизму. Стрелков вину не признал.
В декабре в интервью "Базе" Стрелков заявил, что ожидает обвинительного приговора и лишения свободы "на неопределённый срок".
Будучи под арестом по делу о призывах к экстремизму, Стрелков объявил о выдвижении в президенты России, однако его сторонникам не удалось провести собрание по выдвижению его кандидатуры. Утверждается, что ни один нотариус не согласился на нём присутствовать.
- В Украине против Стрелкова возбуждены дела по статьям о терроризме, убийствах, пытках и нарушении государственного суверенитета. В Нидерландах он заочно приговорён к пожизненному заключению за причастность к крушению малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году. Тогда погибли 298 человек. Стрелков отрицал вину, постоянно повторяя фразу: "Ополчение "Боинг" не сбивало" и не говоря, кто, по его мнению, его сбил (суд установил, что самолёт был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской армии, официальная Москва это отрицает).
- Стрелков в 2014 году возглавил отряд российских граждан, при поддержке местных сепаратистов захвативший город Славянск в Донецкой области Украины – с этого момента фактически начались боевые действия в Донбассе. Впоследствии он попал в опалу у российских властей. Стрелков жаловался, что его так и не пустили на фронт даже после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
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