Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии

Московский городской суд приговорил бывшего командира донецких сепаратистов, полковника запаса ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму.

Также суд запретил Стрелкову администрирование интернет-ресурсов на три года. Время, проведенное им в следственном изоляторе, будет включено в срок лишения свободы.

Ранее обвинение запросило для Стрелкова наказание в виде 4 лет 11 месяцев колонии общего режима. Максимальный срок по этой статье – 5 лет лишения свободы. Заседания суда проходили в закрытом режиме.

После оглашения приговора адвокат Александр Молохов, защищающий Стрелкова, сообщил "Интерфаксу", что приговор будет обжалован.

Издание "Медиазона" пишет, что задолго до начала заседания в четверг перед Мосгорсудом выстроилась огромная очередь - по большей части из журналистов. Из-за образовавшейся толпы на подходе к зданию поставили железные ограждения. Стоящий рядом полицейский пропускал ко входу только журналистов и участников процесса. В здание пустили жену обвиняемого Мирославу Регинскую.

"Медиазона" также отмечала, что у суда дежурит автозак.

Игоря Стрелкова, который с радикально антиукраинских позиций критиковал российские власти и ход войны в Украине, задержали в июле прошлого года. С тех пор он находится в СИЗО в Москве. Сообщается, что в призывах в экстремизме его обвинили из-за двух записей в телеграм-канале. Одна из них содержала фразу "За это расстреливать мало" – речь шла о чиновниках, которые, по мнению Стрелкова, препятствуют денежным выплатам участникам войны. Следствие усмотрело в ней призыв к экстремизму. Стрелков вину не признал.

В декабре в интервью "Базе" Стрелков заявил, что ожидает обвинительного приговора и лишения свободы "на неопределённый срок".

Будучи под арестом по делу о призывах к экстремизму, Стрелков объявил о выдвижении в президенты России, однако его сторонникам не удалось провести собрание по выдвижению его кандидатуры. Утверждается, что ни один нотариус не согласился на нём присутствовать.