Мосгорсуд признал экстремистской организацией группу "Центр Т"

Мосгорсуд признал экстремистской организацией инициативную группу "Центр Т", которая помогает транслюдям. За последние дни экстремистскими в России были признаны около 10 организаций, имеющих отношение к ЛГБТ-сообществу.

В группе "Центр Т" отметили, что были готовы к такому решению. "С момента получения иска от Минюста мы работали над тем, чтобы сохранить нашу работу, поддержать команду и сделать все возможное для безопасности сообщества. Мы считаем это решение необоснованным и репрессивным и будем подавать апелляцию в установленный законом срок", – говорится в сообщении.

"Центр Т" намерен продолжать свою работу, чтобы, как отмечается, у трансгендерных и небинарных персон в России оставался доступ к поддержке и информации.

В 2023 году Минюст России внёс инициативную группу в реестр "иностранных агентов".

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистским несуществующее "Международное движение ЛГБТ". После этого экстремистскими были признаны "Российская ЛГБТ-сеть", "Ирида", группа "Выход", Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, издание "Парни+", Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив и ЛГБТ-движение "Каллисто". В суде рассматривается иск против инициативы T9 NSK.