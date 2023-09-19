Мосгорсуд признал "Новое величие" экстремистской организацией

Мосгорсуд признал экстремистской организацией неформальное движение "Новое величие", запретив его деятельность на территории России.

Таким образом был удовлетворён иск прокуратуры, в котором говорится, что целью движения является "подрыв конституционного строя государства".

Уголовное дело в отношении "Нового величия" возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, семеро молодых людей, младшей из которых было 19 лет, а старшему - 33 года, создали экстремистское сообщество и готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых доказывали, что уголовное дело – результат провокации сотрудников правоохранительных органов, а самого сообщества "Новое величие" никогда не существовало. СМИ сообщали, что в основу судебных материалов легли показания капитана уголовного розыска, оперативника Центра "Э" МВД Михаила Расторгуева, внедрённого в молодёжную среду сотрудника ФСБ и ещё одного "засекреченного свидетеля", который фактически создал организацию - написал для неё устав и предложил образовать подразделения.

В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал виновными всех подсудимых по делу "Нового величия". Руслан Костыленков получил 7 лет лишения свободы, Пётр Карамзин - 6,5, Вячеслав Крюков - 6 лет. К длительным, но условным срокам, были приговорены Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Мария Дубовик и Анна Павликова. В октябре того же года шесть лет колонии получил ещё один молодой человек - Павел Ребровский, дело против которого было выделено в отдельное производство. Ребровский сначала дал признательные показания, но позже отказался от них, заявив, что они были даны под давлением. О пытках заявлял и Руслан Костыленков.

К данному моменту времени Костыленков, Карамзин и Крюков уже освободились из мест лишения свободы. Крюков при этом покинул Россию. "Я просто не мог молчать и бездействовать, видя, какой беспредел сейчас творится на моей Родине, - заявил он позже. - В России я был полностью скован по рукам и ногам, и соответственно, не мог ничего сделать полезного для развития своей страны, потому что, в лучшем случае, очень быстро бы оказался за решёткой".