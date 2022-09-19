В Москве на владельцев бара написали донос из-за войны в Украине

В Москве возбуждено административное дело о дискредитации российской армии против владельцев музыкального бара "Рок-н-ролл", в котором на экранах над барной стойкой под песню группы Nirvana демонстрировались кадры с войны в Украине. Ранее видео из бара опубликовал провластный телеграм-канал SHOT.

Как сообщает ОВД-Инфо, проверку бара инициировал общественник, ветеран МВД Виталий Бородин, ранее уже жаловавшийся в правоохранительные органы на издания "Проект" и "Орловские новости". Бывший замглавы администрации подмосковного Солнечногорска, Бородин ведет активную деятельность по разоблачению "вредителей" и обещал поставить "на поток" проверку российских СМИ на наличие иностранного финансирования.

В жалобе на бар "Рок-н-ролл" Бородин указал, что в момент демонстрации видеоклипа в баре было много людей, а само заведение находится неподалеку от здания ФСБ России, что, по мнению Бородина, позволяет считать происходившее там публичным действием, направленным на дискредитацию вооруженных сил России.