Московский суд арестовал блогера Арсена Маркаряна

Таганский суд Москвы в понедельник арестовал блогера Арсена Маркаряна по обвинению в оскорбление памяти защитников Отечества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. О решении суда сообщила московская прокуратура.

Ходатайство об аресте рассматривалось в закрытом режиме, пишет "Коммерсантъ". Суть предъявленных обвинений подробно не раскрывается. Публикующий утечки из силовых структур анонимный телеграм канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что поводом для уголовного преследование стала видеозапись с блогером, в которой он оскорбляет Героя Советского Союза Александра Матросова.

Ролик был выложен в феврале. Маркарян был задержан 23 августа в Подмосковье. Он находился в багажнике автомобиля. Mash утверждает, что его пытались тайно эвакуировать из России.

Маркарян известен как автор личностных тренингов, получивших популярность благодаря многочисленным женоненавистническим высказываниям. На его инстаграм подписаны 470 тысяч человек, на ютьюб — 218 тысяч. В суде в понедельник он заявил, что на видео, которое стало поводом для уголовного дела, запечатлён не он.