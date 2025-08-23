Блогер Арсен Маркарян задержан в Подмосковье по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Его доставили на допрос. Об этом сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян опубликовал на одном из видеохостингов ролик, содержащий "информацию об оскорблении памяти защитников Отечества". Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитация нацизма. Следователи уточнили, что ранее блогер находился в розыске.

Ранее московская прокуратура передала в Следственный комитет материалы с высказываниями Маркаряна. Надзорное ведомство утверждает, что в них содержатся призывы к терроризму. По данным правоохранительных органов, Маркарян предлагал использовать беспилотники для совершения терактов в России.

За день до задержания блогер опубликовал видео с Красной площади и анонсировал проведение мероприятия в Москве осенью.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Маркаряна задержали на трассе по пути в Беларусь. МВД уточнило, что автомобиль блогера остановили в Кубинке. Маркарян прятался в багажнике.

Маркарян ведёт блог с 2014 года и получил известность благодаря скандальным женоненавистническим высказываниями. Издание "Холод" в июне прошлого года рассказывало, что Маркарян создал закрытое сообщество, в которое за два года, по данным издания, туда вступили 55 тысяч человек, что позволило Маркаряну, по его словам, стать долларовым миллионером.

В июле прошлого года глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина планировала написать заявление в прокуратуру из-за высказываний блогера о женщинах. В частности, на одной из своих "онлайн-консультаций" он говорил, что "кого-то изнасиловать" — это полезный опыт.

Больше новостей Радио Свобода: