Москва готовится ввести обязательную сдачу биометрии для школьников

Власти Москвы готовятся к запуску обязательной сдачи биометрии школьниками. Предполагается, что учащихся и преподавателей будут пускать в образовательные учреждения только после биометрической аутентификации. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ городского департамента информационных технологий.

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Систему распознавания лиц в школах предлагается ввести для повышения безопасности учащихся и преподавателей. По данным издания, идея внедрить в школах биометрический контроль поднималась весной на одном из заседаний Совета Безопасности после инцидента в школе в Казани в мае 2021 года. Тогда один из бывших учеников открыл огонь по школьникам и учителям из гладкоствольного ружья. Погибли 9 человек.

Один из участников рынка данных в России предупредил газету, что хранение персональных данных несовершеннолетних может привести к их утечке, которой, в свою очередь, могут воспользоваться злоумышленники. Аналогичные опасения высказала глава общественного движения "Родители Москвы" Илона Менькова.

В московском правительстве "Коммерсанту" подтвердили, что городское правительство изучает возможность запуска системы, но утверждать, что она будет введена сейчас ещё преждевременно.