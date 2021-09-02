Московские полицейские получат доступ к городской системе видеонаблюдения через приложения для смартфонов и планшетов. Такое техническое задание содержится в тендере мэрии на модернизацию системы. На него обратила внимание газета "Коммерсантъ".

В Москве, по официальным данным, установлено около 200 тысяч видеокамер наблюдения в общественных пространствах, это одна из крупнейших систем наблюдения в мире. Камеры подключены к системам распознавания лиц, которые используются для поиска преступников, выявления участников протестных митингов и даже нарушителей карантинов.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Тендер за 130 миллионов рублей направлен на модернизацию этой системы. Предполагается, что исполнитель научит камеры следить за маршрутами разыскиваемых лиц, находить людей, которые больше одного раза оказывались у места преступлений, фиксировать круг общения разыскиваемых.

Кроме того, камерам дадут возможность искать людей по различным фильтрам: в том числе, по расе, наличию очков, бороды или маски.