Московские полицейские получат доступ к городской системе видеонаблюдения через приложения для смартфонов и планшетов. Такое техническое задание содержится в тендере мэрии на модернизацию системы. На него обратила внимание газета "Коммерсантъ".
В Москве, по официальным данным, установлено около 200 тысяч видеокамер наблюдения в общественных пространствах, это одна из крупнейших систем наблюдения в мире. Камеры подключены к системам распознавания лиц, которые используются для поиска преступников, выявления участников протестных митингов и даже нарушителей карантинов.
Тендер за 130 миллионов рублей направлен на модернизацию этой системы. Предполагается, что исполнитель научит камеры следить за маршрутами разыскиваемых лиц, находить людей, которые больше одного раза оказывались у места преступлений, фиксировать круг общения разыскиваемых.
Кроме того, камерам дадут возможность искать людей по различным фильтрам: в том числе, по расе, наличию очков, бороды или маски.
- Россия занимает третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения. Их в стране около 13 с половиной миллионов, или почти 100 камер на каждую тысячу человек. Треть камер установлены за государственный счет. Только Москва с 2019 года уже потратила на них около 128 миллиардов рублей, подсчитал "Коммерсантъ" на основе данных Мосгордумы.
- В августе 2020 года общественная организация "Роскомсвобода" сообщала, что на чёрном рынке продаются данные из московской системы городского видеонаблюдения. Стоимость услуги, по данным организации, – от 10 тысяч рублей.
- По официальным данным камеры устанавливаются для защиты общественной безопасности. Однако уже известны случаи, когда с их помощью отслеживались сторонники оппозиции.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.