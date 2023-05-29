Путин разрешил проводить выборы на аннексированных территориях

В России внесены изменения в закон "О военном положении", которые среди прочего предусматривают проведение выборов на аннексированных территориях. Голосование может проводиться после консультаций с Центризбиркомом, Минобороны и ФСБ. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

Проводить выборы можно будет как на всей территории, где введено военное положение, так и только на ее части.

Кроме того, в законе зафиксировано право властей на депортацию жителей с территории, где введено военное положение, в районы, где такое положение не установлено.

Обновлённый закон также разрешает задерживать на 30 суток за нарушение запретов и ограничений, введённых президентом России на территориях с военным положением.

По состоянию на конец мая военное положение введено российскими властями на территориях Донецкой и Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Президент России Владимир Путин объявил об аннексии этих регионов в сентябре прошлого года, но Москва контролирует только часть территорий. Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию.

Больше новостей Радио Свобода: