Москва призывает США оказывать давление на Киев

Москва призывает Соединённые Штаты воспользоваться своими рычагами влияния на

Киев с целью добиться от него выгодных России уступок на переговорах о мире. Об этом заявил в интервью ВГТРК помощник президента России Юрий Ушаков.

"Американцы вполне могли бы, так сказать,

реально вот нажать и повлиять на Киев", - сказал он. По его словам, Россия призывает США надавить на Украину с целью исполнения договорённостей, достигнутых между президентами США и России в Анкоридже в августе прошлого года.

Ушаков также отметил, что США "внесли ряд интересных и полезных предложений" по мирному урегулированию, но они "пока они не реализуются". Что это за предложения, помощник Путина не сказал.

Он также не стал уточнять, о каких именно договорённостях на саммите в Анкоридже идёт речь. Российские официальные лица нередко говорят о "духе Анкориджа" или "пониманиях Анкориджа", из их слов следует, что Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о чём-то, воплощению чего препятствует Украина.

Как правило в этом контексте упоминается передача всего Донбасса - Донецкой и Луганской областей - под контроль России, против чего выступает Украина. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе подтвердил, что Соединённые Штаты выражают готовность предоставить Киеву гарантии безопасности, только если Украина выведет войска из Донбасса. Зеленский отметил, что США оказывают давление в связи с этим вопросом. Его слова раскритиковал госсекретарь США Марко Рубио, назвав их неправдой. По словам Рубио, США просто передают Украине позицию Москвы по территориальному вопросу, но сами с ней не солидаризируются.

Зеленский в ответ на это продолжил наставать на своём, отметив, что США увязывают вопрос гарантий с выводом войск из Донбасса. Президент Украины уточнил, что США в своём праве, однако добавил, что ожидал бы от Вашингтона усиления давления на Москву, а не на Киев, чтобы остановить войну.

Передача под контроль России Донбасса российскими представителями называется ключевым российским требованием к Украине. Есть и другие.

Последний раунд трёхсторонних мирных переговоров прошёл в Женеве в середине февраля. После этого прошёл ещё ряд встреч в двустороннем формате. Ни к каким изменениям они пока не привели, боевые действия продолжаются.