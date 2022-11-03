Москва сообщила о состоявшемся новом обмене пленными с Украиной

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 107 российских военных.

Как отметили в ведомстве, всех освобождённых доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. "В плену им грозила смертельная опасность", - утверждают российские власти.

Ранее 3 ноября глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле "107 на 107". Как следует со слов Пушилина, в числе вернувшихся в Россию - 65 жителей районов, подконтрольных сепаратистам. Украине переданы в основном служащие ВСУ, отметил Пушилин.

В Киеве об обмене пока не сообщали.

О предыдущем обмене между Россией и Украиной сообщалось 29 октября. В Киеве сообщали, что из плена вернулись 52 человека, из которых двое гражданских. Минобороны России заявляло, что были возвращены 50 военнослужащих. И тогда также тоже отмечалось, что в плену этим солдатам "грозила смертельная опасность".