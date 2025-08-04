Москва заявила о готовности развернуть ракеты средней и меньшей дальности. Этот вид вооружений до 2019 года ограничивался договором, подписанным в 1987 году. Позже США сообщили о выходе из договора, сообщив, что одна из ракет для российских ракетных комплексов "Искандер" нарушает его условия.

Москва говорила, что не будет размещать свои РСМД в регионах, где это не будет делать НАТО. В 2019 году президент России Владимир Путин предложил западным странам присоединиться к мораторию. В декабре глава российского МИД Сергей Лавров назвал ограничения "нежизнеспособными".

Кремль ранее уже анонсировал, что разрабатывает новые ракеты, запрещённые договором. В России заявляют, что реагируют на готовящееся развёртывание американский ракет в Германии. В Берлине в свою очередь связали ракеты с российским вторжением в Украину и назвали их средством сдерживания России.