Москва заявила о готовности развернуть ракеты средней и меньшей дальности. Этот вид вооружений до 2019 года ограничивался договором, подписанным в 1987 году. Позже США сообщили о выходе из договора, сообщив, что одна из ракет для российских ракетных комплексов "Искандер" нарушает его условия.
Москва говорила, что не будет размещать свои РСМД в регионах, где это не будет делать НАТО. В 2019 году президент России Владимир Путин предложил западным странам присоединиться к мораторию. В декабре глава российского МИД Сергей Лавров назвал ограничения "нежизнеспособными".
Кремль ранее уже анонсировал, что разрабатывает новые ракеты, запрещённые договором. В России заявляют, что реагируют на готовящееся развёртывание американский ракет в Германии. В Берлине в свою очередь связали ракеты с российским вторжением в Украину и назвали их средством сдерживания России.
- Ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) — это баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров и, как правило, нести ядерный заряд. Предполагается, что близость таких ракет к целям поражения и короткое время подлёта могут не дать атакованной стороне ответить на ядерный удар противника.