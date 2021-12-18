В Томской области суд вынес приговор по делу о реабилитации нацизма

В Томской области суд признал виновным по уголовной статье о реабилитации нацизма местного жителя, загрузившего на сайт "Бессмертного полка", в один ряд с ветеранами Великой Отечественной войны, фото начальника управления пропаганды Национал-социалистической немецкой рабочей партии, одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера - Йозефа Геббельса.

В региональной прокуратуре отметили, что суд учел мнение обвинения и назначил местному жителю два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме этого, ему запретили на протяжении двух лет размещать любые материалы в интернете. Подсудимого также обязали выплатить 200 тысяч рублей, следует из публикации Сибирь.Реалии. Приговор в силу пока не вступил.

Организаторы "Бессмертного полка России" ранее сообщили о нескольких сотнях попыток загрузить на сайт снимки с нацистами. Большинство фото волонтеры отследили, но некоторые "просочились" из-за хорошего фотомонтажа. В СК передали список IP-адресов, с которых поступали изображения, после чего следователи начали устанавливать личности их отправителей и возбуждать уголовные дела.

В России введена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства, ужесточено наказание за реабилитацию нацизма, в том числе в интернете.

"Бессмертный полк" возник как инициатива энтузиастов в 2000-е годы. Затем акция стала проводиться под эгидой государства, в ней несколько раз участвовал Владимир Путин и другие представители властей.