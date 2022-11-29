Москвичайна. Соцсети о китайских машинах под советским брендом

Долгожданные новости импортозамещения, на национализированном заводе корпорации Renault начали выпускать новые "Москвичи". Строго говоря, это просто крупноузловая сборка китайских автомобилей, но настоящих патриотов это не смущает.

Александр Шумский:

Конечно, пока основа китайская, но скоро завод планирует перейти полностью на российский проект. Впрочем, первые советские москвичи тоже были иностранной калькой (американской), а только со временем стали полностью отечественными.

В общем я желаю обновленному Москвичу только успехов!

Илья Ремесло:

Завод "Москвич" планирует выпускать полностью российские автомобили к 2025 году.

А уже в следующем году завод произведет приблизительно 50 000 новых автомобилей: некоторые из них пойдут на обновление парка каршеринга в Москве, Московской области и других регионах России.

История с каршерингом является важной для "Москвича" - каршеринг пользуется большим спросом в крупных городах, поэтому такие заказы позволят отбить затраты на запуск завода, и деньги при этом будут оставаться в России.

Да и вообще хорошо, что эту отрасль удалось перехватить у иностранцев. Как это уже произошло с сельхозпродукцией, Россия все меньше будет зависеть от зарубежных автопроизводителей.

В целом же многие то ли предельно возмущены, то ли не могут удержаться от смеха.

Андрей Рогозин:

Как же надоела вся эта показуха, [враньё] и потёмкинские деревни! А я ещё видел этот Москвич мельком в новостях и удивился, дескать в такой ситуации и начали делать прикольный автомобиль, пусть и по китайской модели.

Не начали.

Максим Дьячков:

Завод по замене китайских шильдиков JAC на шильдики "москвич" заработал...ура товарищи)

Антон Орехъ:

А вы-то, наверное, голову ломали: как же так ловко удалось наладить сборку "москвичей"! "А ответ ужасно прост и ответ единственный".

Михаил Ходорковский:

Отечественное производство осуществило очередную "многоходовочку"

Алексей Нарышкин:

Самое грустное во всём этом, что подобное «локальное производство» практически не имеет смысла — количество рабочих задействовано минимальное, работает всего одна линия, а сделать надпись "Москвич" можно и в Китае, при том, значительно дешевле.

Анатолий Несмиян:

Это называется «новости импортозамещения» и вообще «вставание с колен».

Всё, что может делать путинский режим - это производить туфту. Если бы туфту можно было измерять в рублях или долларах, то российский ВВП покрыл бы мировой как бык-рекордсмен породистую корову.

Тем временем, РИА отреагировал на запуск завода типичным для себя материалом:

Новость о возобновлении производства автомобилей "Москвич" вызвала восторженную реакцию у читателей немецкой газеты Spiegel.

Накануне в Москве запустили серийное производство кроссовера "Москвич-3", продажи которого начнутся уже в декабре.

Читатели Spiegel увидели в возобновлении производства доказательство неэффективности антироссийских санкций, а также вспомнили о положительных качествах советских "Москвичей".

Александр Ковшарев:

Небольшой пример путинско-олигархической пропаганды: немецкие читатели писают кипятком от счастья потому, что на Москвиче начали собирать китайский кроссовер JAC JS4, из китайских комплектующих, сделанных из украденных у народа и проданных по дешёвке в Китай российских природных ресурсов, и называться это «чудо» техники будет Москвич 😂😂😂

- Уря, Германия ликует!😂😂😂

- Пу-патриоты в экстазе