В России возобновили выпуск советских холодильников "Мир"

Российская госкорпорация "Ростех" после 30-летнего перерыва возобновила производство холодильников "Мир". Об этом сообщается на сайте корпорации.

Генеральный директор компании "ПОЗиС", выпускающей эту технику, Радик Хасанов считает, что у известных ещё с советских времен холодильников "Мир", которые "славились своим качеством, надежностью и долговечностью", есть шансы повторить успех. По словам Хасанова, компания планирует изготавливать 600 тысяч холодильников в год.

Впервые холодильники "ДХ-120", известные под торговой маркой "Мир", начали выпускать в 1959 году.

В мае после того как французская компания Renault ушла с российского рынка из-за санкций, введённых против России за вторжение в Украину, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что московский завод "Рено", перешедший в государственную собственность, будет выпускать автомобили марки "Москвич". Позже сам завод переименовали в АО "Московский автомобильный завод "Москвич"". Его планируется запустить в декабре.