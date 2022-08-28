Москвичку, которая подожгла BMW сотрудника Генштаба, могли обмануть

Жительница Москвы Евгения Белова, задержанная в субботу, 27 августа, за поджог автомобиля сотрудника Генштаба России, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на родственников москвички. Они утверждают, что последние несколько дней задержанная была на связи с некими злоумышленниками.

Сначала мошенники они вымогали у Беловой деньги, а потом, по словам родственников, попросили помочь российской армии и сжечь машину замначальника управления Генштаба Евгения Секретарёва.

Baza публикует видео задержания. На кадрах Белова беседует с предполагаемыми злоумышленниками. Те якобы говорят ей, что полицейские – это бандиты, которым надо передать привет от "Азова". Вероятно, имеется в виду подразделение украинской армии. Издание Shot сообщало, что при задержании подозреваемая скандировала "Азов — сила".

Зять Беловой утверждает, что москвичка была похищена украинскими спецслужбами, которые её "загипнотизировали", а от родственников потом требовали 500 тысяч рублей за освобождение. О том, что Белова могла оказаться под гипнозом сообщает и Baza, но о том, кто это мог сделать, телеграм-канал не упоминает.

Родственники также говорят, что Белова лояльна к российским властям и не стала бы заниматься поджогом машины.

Беловой 65 лет. По уголовным статьям она не проходила. В базе данных МВД москвичка числилась пропавшей без вести. Накануне поджога заявление о пропаже Беловой написала её дочь. На учёте у психиатра задержанная не состояла.

Ночью задержанную отпустили из полиции.

Подразделение Генштаба, в котором служит Секретарёв, отвечает за соблюдение режима секретности, в том числе — за шифрование информации и военную цензуру.