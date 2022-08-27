В Светлогорске отменён намеченный на ноябрь концерт группы "Сплин"

В Светлогорске отменено выступление группы "Сплин" в театре эстрады "Янтарь-холл". Об этом сообщается в социальных сетях концертной площадки.

Концерт должен был состояться 11 ноября. В соцсетях группы "Сплин" информации об отмене выступления нет, отмечает Север.Реалии. В самом "Янтарь-холле" редакции сказали, что им неизвестно, по какой причине организаторы отменили концерт.

Одновременно в театре сообщили об отмене спектакля "Суперstars", который был запланирован на 4 сентября. В нем играют актеры Дмитрий Миллер, Антон Эльдаров, Павел Савинков и Олеся Железняк.

Группа "Сплин" ранее выступила в поддержку музыкантов, уехавших из России после российского вторжения в Украину: на фестивале "Чернозем" в Воронежской области лидер группы Александр Васильев посвятил им песню "Выхода нет".

Позднее стало известно, что группа не выступит на фестивале "Музыка с сильным характером" в Москве. Александр Васильев прокомментировал это словами: "И так все понятно".